ەۋروپادا ەڭ جوعارى جالاقى قاي ەلدەردە
استانا. KAZINFORM - ەۋرووداقتا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار قىزمەتكەر جالاقىسىنىڭ ۇشتەن بىرىنە دەيىن جەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى euronews.
ەگەر ءسىز ليۋكسەمبۋرگتە جۇمىس ىستەسەڭىز، جولىڭىز بولعانى - بۇل ەلدە ەۋروپا بويىنشا ورتاشا ساعاتتىق تازا جالاقى ەڭ جوعارى دەڭگەيدە. وسى اپتادا جاريالانعان ەۋروستاتتىڭ جاڭا دەرەكتەرىنە سايكەس، قۇرلىقتىڭ قاق ورتاسىندا ورنالاسقان بۇل ۇلى گەرتسوگتىكتە ورتاشا تازا جالاقى ساعاتىنا 49,7 ەۋرو.
ەكىنشى ورىندا - يسلانديا (47,0 ەۋرو)، ودان كەيىن نورۆەگيا (45,8 ەۋرو) جانە دانيا (44,7 ەۋرو).
كەستەنىڭ تومەنگى جاعىندا لاتۆيا (12,9 ەۋرو)، رۋمىنيا (12,9 ەۋرو) جانە ەڭ تومەن كورسەتكىشكە يە بولگاريا (10,5 ەۋرو) ورنالاسقان.
قاي ەلدەردە تازا جالاقى جىلدام ءوسىپ كەلەدى؟
2021- 2025 -جىلدار ارالىعىندا بولگاريادا تازا جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى تىركەلدى - %69,4.
پولشا دا جوعارى ناتيجە كورسەتتى: وسى كەزەڭدە سالىقتان كەيىنگى جالاقى %66 عا ءوستى، ودان كەيىن %61,3 وسىممەن رۋمىنيا كەلەدى.
حورۆاتيا، ليتۆا جانە ۆەنگريادا دا تازا جالاقى ورتا ەسەپپەن %50 دان استامعا ارتقان.
ال نورۆەگيادا (%5,5)، شۆەتسيادا (%6,1) جانە يتاليادا (%10,6) جالاقى ءوسىمى ەڭ باياۋ بولعان.
گەرمانيا، فرانسيا جانە يسپانيادا دا جالاقى ءوسىمى ە و بويىنشا ورتاشا %20 كورسەتكىشتەن تومەن بولدى.
قاي ەلدەردە سالىق جۇكتەمەسى جوعارى؟
ە و- دا ورتا جانە شاعىن بيزنەستى اشۋ مەن جۇرگىزۋ جۇمىس بەرۋشىلەر ءۇشىن قىمباتقا ءتۇسۋى مۇمكىن.
كەمىندە 10 قىزمەتكەرى بار كاسىپورىنداردا ءبىر قىزمەتكەردىڭ ەڭبەگى شامامەن ساعاتىنا 35 ەۋرو تۇرادى. ەۋروايماقتا بۇل كورسەتكىش 38 ەۋروعا دەيىن جەتەدى.
بۇل سومانىڭ شامامەن تورتتەن ءبىرى جالاقىدان تىس شىعىندارعا، ياعني الەۋمەتتىك جارنالارعا تيەسىلى. الايدا ەلدەر اراسىندا ايىرماشىلىق ۇلكەن.
ەۋروستات مالىمەتىنشە، جالاقىدان تىس ەڭ جوعارى شىعىن فرانسيادا (%32)، شۆەتسيادا (%32) جانە سلوۆاكيادا (%29) تىركەلگەن. ال رۋمىنيا، ليتۆا جانە مالتادا بۇل كورسەتكىش ءىس جۇزىندە نولگە تەڭ.
يسپانيا مەن يتاليادا ەڭبەككە سالىناتىن سالىق ەو ورتاشا دەڭگەيىنەن جوعارى، ال تازا جالاقى كەرىسىنشە تومەن.
قاي ەلدەردە جۇمىس كۇشىنىڭ جالپى قۇنى ەڭ جوعارى؟
جۇمىس بەرۋشىلەر ەڭ كوپ تولەيتىن ەل - ليۋكسەمبۋرگ. مۇندا جالاقى مەن الەۋمەتتىك اۋدارىمداردى قوسا ەسەپتەگەندە، ءبىر ساعاتتىق ەڭبەك قۇنى شامامەن 57 ەۋرو. بۇل ەو- داعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
بۇل دانيادان شامامەن 5 ەۋروعا، ال ءۇشىنشى ورىندا تۇرعان نيدەرلاندتان شامامەن 10 ەۋروعا جوعارى.
ال رەيتينگتىڭ تومەنگى بولىگىندە ايىرماشىلىق ايقىن بايقالادى. بولگاريادا جۇمىس كۇشىنىڭ قۇنى نەبارى 12 ەۋرو بولسا، ۆەنگريادا 15 ەۋرودان ءسال عانا اسادى.
ەۋروستات دەرەگىنشە، 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2025 -جىلى ەو بويىنشا جۇمىس كۇشىنىڭ ساعاتتىق قۇنى %4,1 عا، ال ەۋروايماقتا %3,8 عا ءوستى.
جالپى ەڭبەك شىعىندارى ازايعان جالعىز ەل - مالتا (%0,5-) . ال ەڭ جوعارى ءوسىم بولگاريادا (%13,1+)، حورۆاتيادا (%11,6+) جانە سلوۆەنيادا (%9,3+) تىركەلدى.