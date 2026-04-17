ەۋروپادا اۋە وتىنىنىڭ قورى مامىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن عانا جەتەدى - ح ە ا باسشىسى
استانا. KAZINFORM - يرانمەن سوعىسقا بايلانىستى مۇناي جەتكىزىلىمى بۇعاتتالعان كۇيىندە قالسا، ەۋروپادا شامامەن التى اپتاعا جەتەتىن رەاكتيۆتى وتىن قورى قالادى.
بۇل تۋرالى حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگىنىڭ (ح ە ا) باسشىسى AP اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەپ، جاقىن ارادا رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
مۇنىڭ سالدارى بەنزين، گاز جانە ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ باعاسىنىڭ وسۋىنە اكەلەدى
ح ە ا اتقارۋشى ديرەكتورى فاتيح بيرول ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي، گاز جانە باسقا دا ماڭىزدى جەتكىزىلىمدەردىڭ ءۇزىلۋىن «بۇرىن- سوڭدى بولماعان ەڭ ءىرى ەنەرگەتيكالىق داعدارىس» دەپ اتادى.
- بۇرىن «داعدارىس رەجيمى» دەپ اتالاتىن توپ بولعان. قازىر بۇل سىني رەجيم جانە ونىڭ الەمدىك ەكونوميكا ءۇشىن سالدارى اۋىر بولادى. بۇل نەعۇرلىم ۇزاققا سوزىلسا، بۇكىل الەمدەگى ەكونوميكالىق ءوسىم مەن ينفلياتسياعا سوعۇرلىم ناشار اسەر ەتەدى. سالدارى بەنزين، گاز جانە ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ باعاسىنىڭ وسۋىنە اكەلەدى، - دەدى ول.
بيرول ەكونوميكالىق قيىندىقتاردىڭ ەڭ الدىمەن ازيا، افريكا جانە لاتىن امەريكاسىنداعى كەدەي ەلدەردى قوسا العاندا دامۋشى ەلدەرگە اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ول يرانمەن قاقتىعىس ورمۋز بۇعازى ارقىلى جەتكىزىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىندەي رەتتەلمەسە، ونىڭ سالدارى بارلىق ەلدەرگە اسەر ەتەتىنىن ايتىپ، ەشبىر ەل بۇل داعدارىستان قورعالماعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەۋروپادا بىزدە شامامەن التى اپتاعا جەتەتىن اۋە وتىنى قالدى. ەگەر ءبىز ورمۋز بۇعازىن اشا الماساق، جاقىن ارادا ا قالاسىنان ب قالاسىنا كەيبىر رەيستەر وتىن تاپشىلىعىنا بايلانىستى توقتاتىلۋى مۇمكىن دەگەن جاڭالىقتاردى ەستيتىنىمىزدى ايتا الامىن، - دەپ ەسكەرتتى ح ە ا باسشىسى.
داعدارىستان كەيىن ەنەرگەتيكالىق جۇيەنى قالپىنا كەلتىرۋ ەكى جىلعا دەيىن ۋاقىتقا سوزىلۋى مۇمكىن
بيرول اتاپ وتكەندەي، پارسى شىعاناعىندا كۇتىپ تۇرعان 110 نان استام مۇناي تانكەرى مەن 15 تەن استام سۇيىتىلعان تابيعي گاز قۇيىلعان تانكەر ورمۋز بۇعازى ارقىلى الەمدىك نارىقتارعا شىعا السا، ەنەرگەتيكالىق داعدارىستى جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسە الاتىن ەدى.
- ايماقتاعى 80 نەن استام ماڭىزدى نىسان زاقىمدالدى. وسى 80 نىساننىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىنىڭ استامىنا اۋىر نەمەسە وتە اۋىر زاقىم تيگەن. بەيبىتشىلىك تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەننىڭ وزىندە، اسكەري نىساندار مەن ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارعا كەلتىرىلگەن زالال ءوندىرىس دەڭگەيىن قاقتىعىس الدىنداعى دەڭگەيگە قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن بىرنەشە اي قاجەت بولۋى مۇمكىن دەگەندى بىلدىرەدى، - دەدى ول.
بيرول داعدارىس الدىنداعى دەڭگەيگە ورالۋ شامامەن ەكى جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن بىرتىندەپ جۇرەتىن پروتسەستى قاجەت ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
