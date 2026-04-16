ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ: ناقتى شەشىم قاشان بولادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ ەكىنشى راۋندى ءوتتى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يسەتوۆ ايتتى.
- بۇل كەلىسسوزدەردىڭ ەكى راۋندى ءوتتى. جاقسى ىلگەرىلەۋ بار. اتاپ ايتقاندا، كوپجاقتى اسپەكتىلەر تالقىلانىپ جاتىر. سوندىقتان جاقىن ارادا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋگە قول جەتكىزەمىز دەپ ويلايمىن، - دەدى ارمان يسەتوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول تاياۋدا بۇل باعىتتا قول قويىلاتىن قۇجاتتىڭ جوباسى تولىق كەلىسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان جاعى بار كۇش-جىگەرىن سالىپ جاتىر. جالپى، كەلىسسوزدەر وڭتايلى نەگىزدە ءوتىپ جاتقانىن بىلەمىن، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ناۋرىز ايىندا ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدە نەگىزدى جۇمىستار پىسىقتالىپ بولعانىن مالىمدەدى.