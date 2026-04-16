ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:38, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ: ناقتى شەشىم قاشان بولادى

    استانا. KAZINFORM - ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ ەكىنشى راۋندى ءوتتى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يسەتوۆ ايتتى.

    Арман Исетов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - بۇل كەلىسسوزدەردىڭ ەكى راۋندى ءوتتى. جاقسى ىلگەرىلەۋ بار. اتاپ ايتقاندا، كوپجاقتى اسپەكتىلەر تالقىلانىپ جاتىر. سوندىقتان جاقىن ارادا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋگە قول جەتكىزەمىز دەپ ويلايمىن، - دەدى ارمان يسەتوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    وسى ورايدا ول تاياۋدا بۇل باعىتتا قول قويىلاتىن قۇجاتتىڭ جوباسى تولىق كەلىسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - قازاقستان جاعى بار كۇش-جىگەرىن سالىپ جاتىر. جالپى، كەلىسسوزدەر وڭتايلى نەگىزدە ءوتىپ جاتقانىن بىلەمىن، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.

    ايتا كەتەيىك، بيىل ناۋرىز ايىندا ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدە نەگىزدى جۇمىستار پىسىقتالىپ بولعانىن مالىمدەدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار