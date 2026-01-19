ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ: جاقىندا استانادا كەلىسسوز بولادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋگە قاتىستى نەگىزگى تاسىلدەر مەن باسىمدىقتار ايقىندالدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ۆيزالىق ساياساتتى ىرىقتاندىرۋ، سونداي-اق حالىقارالىق ىسكەرلىك جانە كوشى-قون بايلانىستارىن كەڭەيتۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىپ كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان 39 ەلمەن ۆيزاسىز رەجيم ورناتقان، - دەلىنگەن ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- 2025 -جىلعى جەلتوقساندا بريۋسسەل قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى ۆيزالاردى بەرۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىمدەر بويىنشا رەسمي كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى ءوتتى. كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار كەلىسىمدەر جوبالارىنا قاتىستى مازمۇندى پىكىر الماسىپ، نەگىزگى تاسىلدەر مەن باسىمدىقتاردى ايقىندادى. تاراپتار ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاسىپ، كەلەسى كونسۋلتاتسيالاردى جاقىن ارادا استانا قالاسىندا وتكىزۋ جوسپارلاندى، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
ەسكە سالساق، قازاقستانعا 87 ەلدىڭ ازاماتى ۆيزاسىز كەلە الادى، تاعى 107 ەلدىڭ ازاماتى ەلەكتروندى ۆيزامەن كىرە الادى.