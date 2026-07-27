ەۋروپاداعى ورمان ءورتى: فرانسيا دابىل قاقتى، يسپانيا توتەنشە جاعداي جاريالادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى بوردو قالاسىنا ورمان ءورتى جاقىنداۋىنا بايلانىستى 27-شىلدەدە ۇكىمەتتىڭ شۇعىل وتىرىسىن وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
بوردو ماڭىنداعى اۋدانداردان ونداعان مىڭ تۇرعىن ەۆاكۋاتسيالاندى. فرانسيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى لوران نۋنەس ءورتتىڭ باقىلاۋدان شىعىپ، قالاعا قاراي تارالىپ جاتقانىن مالىمدەپ، احۋالدى «وتە كۇردەلى» دەپ باعالادى.
ورمان ورتتەرى فرانسياعا ايتارلىقتاي اسەر ەتتى. ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا شامامەن 42 مىڭ گەكتار ورمان ورتەندى، بۇل - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى ەڭ ءىرى ورمان ورتتەرىنىڭ ءبىرى. جىل باسىنان بەرى شامامەن 98 مىڭ گەكتار ورتەنىپ كەتتى.
اۋا رايى بولجامىنا قاراعاندا، سەيسەنبىدەن باستاپ ەلدىڭ كەي بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋس ىستىققا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن.
بۇرىن-سوڭدى بولماعان اپتاپ ىستىق پەن ۇزاققا سوزىلعان قۇرعاقشىلىق ەۋروپادا ورمان ورتتەرىنىڭ جيىلەۋىنە ءارى جالىننىڭ تەز تارالۋىنا سەبەپ بولىپ وتىر.
سوڭعى اپتادا ورمان ورتتەرى ەۋروپالىق بىرنەشە ەلدى شارپىدى، ەڭ اۋىر جاعداي فرانسيا مەن يسپانيادا بايقالعان. ءقاۋىپتى ايماقتاردان بارلىعى 300 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالاندى.
يسپانيادا ءورت شامامەن 77 مىڭ گەكتار جەردى شارپىدى.
ۇكىمەت ورمان ورتتەرىنەن زارداپ شەككەن ورتالىق پروۆينتسيالار ءۇشىن ازاماتتىق قورعانىس سالاسىندا توتەنشە جاعداي جاريالاۋدى كوزدەپ وتىر، بۇل قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن قوسىمشا قاراجات بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
يسپانيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، قاڭتار ايىنان بەرى ەلدە 150 مىڭ گەكتاردان استام جەر ورتەنىپ كەتكەن، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا التى ەسە كوپ.
وسىعان دەيىن بۋراباي ۇلتتىق پاركىندە ورمان ءورتىن سوندىرۋگە تىكۇشاق تارتىلعانىن جازدىق.