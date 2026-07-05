ەۋروپاداعى ەڭ باي ادامنىڭ سالىق تولەۋگە نيەتى جوق
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ اكىمشىلىك سوتى LVMH ءسان-سالتانات تاۋارلارى توبىنىڭ باس ديرەكتورى ءارى ەۋروپاداعى ەڭ باي ادام سانالاتىن بەرنار ارنونى فرانسياعا قوسىمشا 22,5 ميلليون ەۋرو كولەمىندە سالىق تولەۋگە مىندەتتەدى.
L’nformé باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىس LVMH كومپانياسىنىڭ اكسيونەرلىك قۇرىلىمىنا قاتىستى. ارنو اۋلەتى كومپانيا اكسيالارىنا تىكەلەي ەمەس، بىرنەشە حولدينگ ارقىلى يەلىك ەتەدى. حولدينگتەردىڭ ەڭ جوعارعى ساتىسىندا بەلگيادا تىركەلگەن Pilinvest كومپانياسى ورنالاسقان. بۇل قۇرىلىم فرانسياداعى سالىق جۇكتەمەسىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
قوسىمشا ەسەپتەلگەن سالىق 2010-2015-جىلدار ارالىعىن قامتيدى. ونىڭ ىشىندە:
2010-جىل ءۇشىن تابىس سالىعى مەن الەۋمەتتىك اۋدارىمدار - 12,96 ميلليون ەۋرو؛
2012-2015-جىلدارداعى مۇلىك سالىعى - 9,5 ميلليون ەۋرو.
2020-جىلدىڭ سوڭىندا ءپاريجدىڭ اكىمشىلىك سوتى ارنو جۇبايلارىنىڭ قوسىمشا تابىس سالىعىنان بوساتۋ جانە مۇلىك سالىعىن قايتارۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرعان بولاتىن. الايدا فرانتسيا مەملەكەتى بۇل شەشىمگە شاعىم ءتۇسىردى. ارنو وتباسىنىڭ وكىلى ولاردىڭ ەندى فرانسيانىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسىنە اپەللياتسيالىق شاعىم بەرەتىنىن مالىمدەدى.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ ميللياردەرلەر يندەكسىنە سايكەس، بەرنار ارنونىڭ بايلىعى 165 ميلليارد دوللار كولەمىندە باعالانادى. بۇل ونى ەۋروپاداعى ەڭ داۋلەتتى ادام ەتەدى.
LVMH قۇرامىنا الەمگە تانىمال Louis Vuitton ،Christian Dior ،Moët Chandon جانە Sephora سياقتى ليۋكس برەندتەر كىرەدى.