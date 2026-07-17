ەۋروپاداعى اپتاپ ىستىقتان 12 مىڭنان استام ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا باتىس ەۋروپانى شارپىعان اپتاپ ىستىق سالدارىنان 12 مىڭنان استام ادام قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى DW.
AFP اگەنتتىگى بەلگيا، گەرمانيا، يسپانيا، ليۋكسەمبۋرگ، نيدەرلاند، فرانسيا جانە شۆەيتساريانىڭ دەرەكتەرىن تالداۋ ناتيجەسىندە وسىنداي قورىتىندىعا كەلگەن.
ەسەپكە سايكەس، 22-28 ماۋسىم ارالىعىندا، اپتاپ ىستىق شەگىنە جەتكەن كەزەڭدە، اتالعان جەتى ەلدە قايتىس بولعاندار سانى وتكەن جىلداردىڭ وسى كەزەڭىندەگى ورتاشا كورسەتكىشتەن شامامەن 10 مىڭ ادامعا كوپ بولعان. بۇعان قوسا، ۇلى بريتانيانىڭ مەتەورولوگيا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 18-28 ماۋسىم ارالىعىندا انگليا مەن ۋەلستە تاعى 2,2 مىڭعا جۋىق ارتىق ءولىم تىركەلگەن. زەرتتەۋگە شىعىس ەۋروپا ەلدەرى ەنگىزىلمەگەن.
اپتاپ ىستىق نەلىكتەن ادام ومىرىنە اسا قاۋىپتى؟
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) ەۋروپالىق وڭىرلىك بيۋروسىنىڭ ديرەكتورى حانس كليۋگەنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءولىم-ءجىتىمنىڭ باسىم بولىگىنىڭ الدىن الۋعا بولاتىن ەدى.
- كوپتەگەن ۇكىمەتتەر اپتاپ ىستىقتى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى توتەنشە جاعداي ەمەس، جاي عانا اۋا رايى قۇبىلىسى رەتىندە قاراستىرۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. بۇل جاز ونىڭ سالدارى قانداي بولاتىنىن ايقىن كورسەتتى،-دەدى ول.
گەرمانيادا 22-28 ماۋسىم ارالىعىندا كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى +41 °C تان اسىپ، وسى كەزەڭدە شامامەن 23,9 مىڭ ادام قايتىس بولدى. بۇل ەكى اپتا بۇرىنعى كورسەتكىشتەن 7,1 مىڭعا كوپ.
ەڭ جوعارى قاۋىپ توبىنا كىمدەر كىردى؟
زەرتتەۋلەرگە سايكەس، اپتاپ ىستىقتان كوز جۇمعانداردىڭ باسىم بولىگى - 65 جاستان اسقان ادامدار. جوعارى تەمپەراتۋرا جىلۋ سوققىسىنا، سونداي-اق جۇرەك-قان تامىرلارى جانە تىنىس الۋ جۇيەسى اۋرۋلارىنىڭ اسقىنۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
ماماندار كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى ەكسترەمالدى ىستىق كەزەڭدەرى جيىلەپ، ۇزارا تۇسەتىنىن ايتىپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دايىنداۋ مەن حالىقتى دەر كەزىندە ەسكەرتۋ ادام شىعىنىن ازايتۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، نيدەرلاندىدا اپتاپ ىستىقتان ءولىم-ءجىتىم جيىلەدى.