ەۋروپادا تەڭىز ءتۇبىن ەندى روبوتتار تازالايدى
استانا. KAZINFORM - ەۋرووداق تەڭىز ءتۇبىن قوقىستان تازارتۋ ءۇشىن روبوتتاردى ىسكە قوسپاق. بۇل باستاما تانىمال كۋرورتتىق ايماقتاردى ساقتاپ قالۋعا جانە تەڭىز ەكوجۇيەسىن قورعاۋعا باعىتتالعان.
SeaClear 2.0 جوباسى اياسىندا اۆتونومدى روبوتتار وندىرىستىك جانە تۇرمىستىق قالدىقتاردى جيناپ، ەۋروپاداعى جاعاجايلاردىڭ تازالىعىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى.
تەڭىز تۇبىندەگى قوقىس ەۋروپا كۋرورتتارىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر
سوڭعى جىلدارى ەۋروپاداعى تانىمال تەڭىز كۋرورتتارىندا پلاستيك قالدىقتار مەن وندىرىستىك قوقىستىڭ كولەمى كۇرت ارتقان. اسىرەسە تۋريستەر كوپ باراتىن جاعاجايلار مەن سۇڭگۋىرلەر جيى كەلەتىن ايماقتاردا تەڭىز ءتۇبىنىڭ لاستانۋى ۇلكەن ماسەلەگە اينالىپ وتىر. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، سۋ استىندا جينالعان قالدىقتار تەك تابيعاتقا زيان كەلتىرىپ قويماي، تۋريزم سالاسىنا دا اسەر ەتە باستاعان.
تەڭىز تۇبىندەگى پلاستيك بوتەلكەلەر، بالىق اۋلاۋ تورلارى، مەتال سىنىقتارى مەن وندىرىستىك قالدىقتار سۋداعى تىرشىلىك يەلەرىنە قاۋىپ توندىرەدى. كەيبىر ايماقتاردا بالىقتار مەن تەڭىز جانۋارلارى پلاستيككە شىرمالىپ نەمەسە ونى قورەك دەپ قابىلداپ، قىرىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار لاس جاعاجايلار تۋريستەردىڭ ازايۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
وسىعان بايلانىستى ەۋرووداق SeaClear 2.0 اتتى جاڭا تەحنولوگيالىق جوبانى رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. جوبا تەڭىز ءتۇبىن ادام كومەگىنسىز تازارتاتىن روبوتتار جۇيەسىن پايدالانۋعا نەگىزدەلگەن.
قوقىس جينايتىن روبوتتار قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
SeaClear 2.0 جوباسىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - بىرنەشە تەحنولوگيانىڭ ءبىر ۋاقىتتا ۇيلەسىمدى جۇمىس ىستەۋى. جۇيەدە اۋەدە ۇشاتىن دروندار، سۋ بەتىندە قوزعالاتىن اپپاراتتار جانە تەڭىز تۇبىندە جۇمىس ىستەيتىن اۆتونومدى روبوتتار بار. الدىمەن دروندار تەڭىز اۋماعىن باقىلاپ، قوقىس كوپ جينالعان ايماقتاردى انىقتايدى. كەيىن سۋ بەتىندەگى قۇرىلعىلار قالدىقتاردىڭ ناقتى ورنىن بەلگىلەيدى. ودان كەيىن تەڭىز تۇبىنە تۇسەتىن روبوتتار پلاستيك پەن باسقا دا قالدىقتاردى ارنايى مەحانيزمدەر ارقىلى جينايدى.
جوبانى جاساۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءتاسىل بۇرىنعى ادىستەرگە قاراعاندا الدەقايدا قاۋىپسىز ءارى ءتيىمدى. بۇعان دەيىن سۋ استىنداعى قوقىستى نەگىزىنەن سۇڭگۋىرلەر قولمەن تازالايتىن. الايدا بۇل جۇمىس وتە قاۋىپتى، قىمبات جانە ۇزاق ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى. SeaClear 2.0 جۇيەسى ادام ەڭبەگىن ازايتىپ، تەڭىز ءتۇبىن ۇزدىكسىز تازارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار روبوتتار ەكوجۇيەگە زيان كەلتىرمەي جۇمىس ىستەۋگە بەيىمدەلگەن.
كۋرورتتاردىڭ تازالىعى تۋريزمگە دە اسەر ەتەدى
ەۋروپانىڭ كوپتەگەن مەملەكەتى ءۇشىن تۋريزم - ەكونوميكانىڭ ماڭىزدى بولىگى. سوندىقتان جاعاجايلار مەن تەڭىز ايماقتارىنىڭ تازالىعى ەرەكشە نازاردا. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ەگەر تەڭىزدەگى قوقىس ماسەلەسى شەشىلمەسە، كەيبىر تانىمال كۋرورتتاردىڭ بەدەلى تومەندەۋى مۇمكىن.
اسىرەسە يسپانيا، يتاليا، گرەكيا جانە حورۆاتيا سەكىلدى تەڭىز تۋريزمى دامىعان ەلدەردە بۇل ماسەلە وزەكتى بولىپ وتىر. جاز مەزگىلىندە بۇل ايماقتارعا ميلليونداعان تۋريست كەلەدى. سول سەبەپتى ەۋرووداق ەكولوگيا مەن تۋريزمدى قاتار دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر.
ەۋروپادا جاعاجايداعى قوقىس ءۇشىن ايىپپۇل كۇشەيتىلدى
ساراپشىلار ماسەلەنى تەك روبوتتار ارقىلى تولىق شەشۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتادى. ەكولوگتاردىڭ سوزىنشە، تەڭىزدىڭ تازالىعى ەڭ الدىمەن ادامداردىڭ مادەنيەتىنە بايلانىستى. قازىر ەۋروپانىڭ كوپتەگەن ەلىندە جاعاجايدا قوقىس تاستاعان ادامدارعا قاتاڭ ايىپپۇل سالىنادى. كەي وڭىرلەردە پلاستيك قالدىقتارىن تەڭىزگە نەمەسە جاعاجايعا تاستاعانى ءۇشىن جۇزدەگەن ەۋرو كولەمىندە جازا قاراستىرىلعان.
ماماندار تۋريستەردى تابيعاتقا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى. ويتكەنى بۇگىن سۋعا تاستالعان ءبىر بوتەلكە نەمەسە پاكەت ەرتەڭ تەڭىز تۇبىندەگى ۇلكەن ەكولوگيالىق ماسەلەگە اينالۋى مۇمكىن. SeaClear 2.0 جوباسى ەۋرووداقتىڭ ەكولوگيانى قورعاۋ باعىتىنداعى ەڭ ءىرى باستامالارىنىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانىپ وتىر. ەگەر جوبا ءساتتى جۇزەگە اسسا، الداعى جىلدارى مۇنداي روبوتتار الەمنىڭ باسقا دا تەڭىز ايماقتارىندا قولدانىلۋى مۇمكىن.