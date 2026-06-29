ەۋروپادا اپتاپ ىستىق 1300 دەن استام ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋس ەۋروپاداعى ءبىر اپتاعا سوزىلعان وتە ىستىق كۇن رايى تاعى 1300 ادامنىڭ ءومىرىن قيعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ول شامامەن 150 ميلليون ادام وتە جوعارى تەمپەراتۋرادان زارداپ شەگىپ جاتقانىن، وعان ەۋروپاداعى ۇيلەر، كەڭسەلەر مەن مەكتەپتەر «مۇنداي اۋا رايىنا ارنالماعانى» سەبەپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەۋروپادا قالىپتان تىس ىستىق كۇن رايى ەكىنشى اپتا بويى جالعاسىپ كەلەدى، كليماتتىق انوماليانىڭ ەپيتسەنترى قازىر شىعىسقا قاراي - يسپانيا، فرانسيا جانە ۇلى بريتانيادان گەرمانيا مەن چەحياعا جىلجىپ وتىر.
ەسكە سالساق، فرانسيادا اپتاپ ىستىق سالدارىنان ءولىم-ءجىتىم مىڭ جاعدايعا ارتتى.
گەرمانيادا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اپتاپ ىستىق تىركەلدى.
ەلدە اپتاپ ىستىق سالدارىنان ورماندار ورتەنىپ جاتىر.