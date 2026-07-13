ەۋروپادا 2026-جىلى ەڭ ارزان دەمالىس قاي ەلدە
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى تۇركيا ەۋروپاداعى تانىمال تۋريستىك باعىتتاردىڭ ىشىندە ەڭ قولجەتىمدى ەل اتاندى. ال قوناق ءۇي مەن قوعامدىق تاماقتانۋ قىزمەتتەرىنىڭ باعاسى بويىنشا پورتۋگاليا ەڭ ءتيىمدى باعىت بولىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ساراپشىلار ەۋروپاداعى جەتى تانىمال تۋريستىك ەلدەگى دەمالىس قۇنىن سالىستىرعان. زەرتتەۋ بارىسىندا ەۋروستاتتىڭ ۇلتتىق باعا يندەكستەرى پايدالانىلدى. ولار ەلدەردەگى تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ورتاشا باعاسىن كورسەتەدى. الايدا ماماندار تانىمال كۋرورتتارداعى باعالار ەل بويىنشا ورتاشا كورسەتكىشتەن وزگەشە بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ماسەلەن، افيناداعى جانە كوس ارالىنداعى قوناقۇي باعاسى ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنگەنىمەن، ەسەپتەۋ كەزىندە ەكەۋى دە گرەكيانىڭ ورتاشا كورسەتكىشىنە ەنگىزىلگەن.
باعالاۋدا ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ تۇپكىلىكتى تۇتىنۋ شىعىستارىنىڭ (HFCE) يندەكسى قولدانىلدى. ەگەر ەۋرووداقتاعى ورتاشا تۇتىنۋ سەبەتىنىڭ قۇنى 100 ەۋرو دەپ الىنسا، وندا:
تۇركيا - 59,6 ەۋرو؛
حورۆاتيا - 78,4 ەۋرو؛
پورتۋگاليا - 86,6 ەۋرو؛
گرەكيا - 87,4 ەۋرو؛
يسپانيا - 91,6 ەۋرو؛
يتاليا - 97,1 ەۋرو؛
فرانتسيا - 100,3 ەۋرو.
زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا تۇركياداعى باعالار ەۋرووداقتاعى ورتاشا دەڭگەيدەن شامامەن %40 عا تومەن بولسا، فرانتسيا ەڭ قىمبات باعىت اتاندى.
ساراپشىلار قوناقۇيدە تۇرۋ مەن قوعامدىق تاماقتانۋ قىزمەتتەرىنىڭ باعاسىن دا جەكە سالىستىرعان.
- بۇل سانات بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىش فرانتسيادا تىركەلدى - 116. ودان كەيىن يتاليا - 110,8. ال ەڭ قولجەتىمدى باعىت رەتىندە پورتۋگاليا تانىلدى. مۇندا قوناقۇي مەن مەيرامحانا قىزمەتتەرىنىڭ يندەكسى 73,6 بولىپ، ەۋرووداقتاعى ورتاشا دەڭگەيدەن %26,4 عا تومەن بولدى،-دەلىنگەن زەرتتەۋدە.
ايتا كەتەيىك، اپتاپ ىستىقتان فرانسياداعى تۋريستىك نىسانداردىڭ جۇمىس ۋاقىتى قىسقاردى.