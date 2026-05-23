ەۋروپادا 2026 -جىلعى العاشقى اپتاپ ىستىق باستالادى
استانا. kazinform - يسپانيانىڭ كەيبىر ايماقتارىندا 23-جانە 24-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى 38°C دەيىن كوتەرىلمەك. فرانسيا مەن انگليانىڭ وڭتۇستىگىندە 33°C، گەرمانيادا 31°C دەيىن جىلىنادى، دەپ حابارلايدى DW.
كليماتتىق مودەلدەرگە سايكەس، قازىرگى ۋاقىتتا ەۋروپادا مامىر جانە ماۋسىم ايلارىنداعى ىستىق تولقىنداردىڭ پايدا بولۋ ىقتيمالدىعى يندۋسترياعا دەيىنگى داۋىرمەن سالىستىرعاندا 10 ەسە ارتقان.
- گەرمانيا بۇل جاعىنان ايقىن مىسال بولىپ تۇر. 1980-جىلدارى ەلۋىنشى كۇن مەرەكەسى كەزىندە (كاتوليكتەر بيىل ونى 24-مامىردا اتاپ وتەدى) اۋا تەمپەراتۋراسى 30°C بولۋى سيرەك كەزدەسەتىن، ءال قازىر بۇل جاعداي ەلدە تۇراقتى تۇردە بايقالادى، - دەيدى مەتەورولوگيالىق ونلاين-سەرۆيس WFY24 نەگىزىن قالاۋشى يواننا ۆەردجيني.
ول ەۋروپا ەلدەرىنىڭ ينفراقۇرىلىمى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەلەرى ءالى دە «ەسكى كۇنتىزبەگە بەيىمدەلگەن» جانە بيىلعى كوكتەمدە مۇنداي جوعارى تەمپەراتۋراعا دايىن ەمەس ەكەنىن ەسكەرتەدى.
تومەنگى ساكسونيانىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ ءمينيسترى كريستيان مايەر جۇرتشىلىقتى كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى ءجيى بولاتىن قۇرعاقشىلىقتان تۋىنداعان جەراستى سۋلارىنىڭ تاپشىلىعىنا بايلانىستى سۋدى ۇنەمدەۋگە شاقىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ ماۋسىمىنا قاراي تىنىق مۇحيتىنىڭ ورتالىق جانە شىعىس بولىگىندە ەل- نينو قۇبىلىسى قالىپتاسۋى مۇمكىن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل الەم بويىنشا تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە سەبەپ بولۋى ىقتيمال.