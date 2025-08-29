ەۋروپا ليگاسى: توپتىق كەزەڭ جەرەبەسى تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان UEFA ەۋروپا ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى تارتىلدى. جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا بارلىعى 36 كوماندا سىنعا تۇسەدى. ولاردىڭ ءاربىرى 8 ويىننان وتكىزەدى. ونىڭ 4 ەۋى ءوز الاڭىندا، قالعانى سىرت الاڭدا وتەدى.
تومەندە كوماندالاردىڭ ويىن كەستەسى كورسەتىلگەن:
ءبىرىنشى سەبەت
«روما» (يتاليا): «ليلل»، «رەيندجەرس»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «سەلتيك»، «ميدتيۋلانن»، «نيتستسا»، «شتۋتگارت»، «پاناتينايكوس»؛
«پورتۋ» (پورتۋگاليا): «رەيندجەرس»، «رب زالتسبۋرگ»، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «نيتستسا»، «نوتتينگەم فورەست»، «مالمە»، «ۋترەحت»؛
«رەيندجەرس» (شوتلانديا): «روما»، «پورتۋ»، «براگا»، «فەرەنتسۆاروش»، «لۋدوگورەتس»، «شتۋرم»، «گەنك»، «برانن»؛
«فەيەنوورد» (نيدەرلاند): «استون ۆيللا»، «بەتيس»، «سەلتيك»، «براگا»، «شتۋرم»، «ستياۋا»، «پاناتينايكوس»، «شتۋتگارت»؛
«ليلل» (فرانسيا): «دينامو» زاگرەب، «روما»، پاوك، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «فرايبۋرگ»، «يانگ بويز»، «برانن»، «سەلتا»؛
«دينامو» زاگرەب (حورۆاتيا): «بەتيس»، «ليلل»، «فەنەرباحچە»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «ستياۋا»، «ميدتيۋلانن»، «سەلتا»، «مالمە»؛
«بەتيس» (يسپانيا): «فەيەنوورد»، «دينامو» زاگرەب، «ليون»، پاوك، «نوتتينگەم فورەست»، «لۋدوگورەتس»، «ۋترەحت»، «گەنك»؛
«رب زالتسبۋرگ» (اۋستريا): «پورتۋ»، «استون ۆيللا»، «فەرەنتسۆاروش»، «ليون»، «بازەل»، «فرايبۋرگ»، «گوۋ ەحەد يگلز»، «بولونيا»؛
«استون ۆيللا» (انگليا): «رب زالتسبۋرگ»، «فەيەنوورد»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «فەنەرباحچە»، «يانگ بويز»، «بازەل»، «بولونيا»، «گوۋ ەحەد يگلز»؛
ەكىنشى سەبەت
«فەنەرباحچە» (تۇركيا): «استون ۆيللا»، «دينامو» زاگرەب، «فەرەنتسۆاروش»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «نيتستسا»، «ستياۋا»، «شتۋتگارت»، «برانن»؛
«براگا» (پورتۋگاليا): «فەيەنوورد»، «رەيندجەرس»، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «سەلتيك»، «نوتتينگەم فورەست»، «نيتستسا»، «گەنك»، «گوۋ ەحەد يگلز»؛
«تسرۆەنا زۆەزدا (سەربيا)»: «ليلل»، «پورتۋ»، «سەلتيك»، «براگا»، «ستياۋا»، «شتۋرم»، «سەلتا»، «مالمە»؛
«ليون» (فرانسيا): «رب زالتسبۋرگ»، «بەتيس»، پاوك، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «بازەل»، «يانگ بويز»، «گوۋ ەحەد يگلز»، «ۋترەحت»؛
پاوك (گرەكيا): «بەتيس»، «ليلل»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «ليون»، «يانگ بويز»، «لۋدوگورەتس»، «برانن»، «سەلتا»؛
«ۆيكتوريا پلزەن» (چەحيا): «پورتۋ»، «روما»، «فەنەرباحچە»، «فەرەنتسۆاروش»، «فرايبۋرگ»، «بازەل»، «مالمە»، «پاناتينايكوس»؛
«فەرەنتسۆاروش» (ۆەنگريا): «رەيندجەرس»، «رب زالتسبۋرگ»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «فەنەرباحچە»، «لۋدوگورەتس»، «نوتتينگەم فورەست»، «پاناتينايكوس»، «گەنك»؛
«سەلتيك» (شوتلانديا): «روما»، «فەيەنوورد»، «براگا»، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «شتۋرم»، «ميدتيۋلانن»، «ۋترەحت»، «بولونيا»؛
«ماككابي» تەل-اۆيۆ (يزرايل): «دينامو» زاگرەب، «استون ۆيللا»، «ليون»، پاوك، «ميدتيۋلانن»، «فرايبۋرگ»، «بولونيا»، «شتۋتگارت»؛
ءۇشىنشى سەبەت
«يانگ بويز» (شۆەيتساريا): «ليلل»، «استون ۆيللا»، «ليون»، پاوك، «لۋدوگورەتس»، «ستياۋا»، «پاناتينايكوس»، «شتۋتگارت»؛
«بازەل» (شۆەيتساريا): «استون ۆيللا»، «رب زالتسبۋرگ»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «ليون»، «ستياۋا»، «فرايبۋرگ»، «شتۋتگارت»، «گەنك»؛
«ميدتيۋلانن» (دانيا): «دينامو» زاگرەب، «روما»، «سەلتيك»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «شتۋرم»، «نوتتينگەم فورەست»، «گەنك»، «برانن»؛
«فرايبۋرگ» (گەرمانيا): «رب زالتسبۋرگ»، «ليلل»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «ۆيكتوريا پلزەن»، «بازەل»، «نيتستسا»، «ۋترەحت»، «بولونيا»؛
«لۋدوگورەتس» (بولگاريا): «بەتيس»، «رەيندجەرس»، پاوك، «فەرەنتسۆاروش»، «نيتستسا»، «يانگ بويز»، «سەلتا»، «مالمە»؛
«نوتتينگەم فورەست» (انگليا): «پورتۋ»، «بەتيس»، «فەرەنتسۆاروش»، «براگا»، «ميدتيۋلانن»، «شتۋرم»، «مالمە»، «ۋترەحت»؛
«شتۋرم» (اۋستريا): «رەيندجەرس»، «فەيەنوورد»، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «سەلتيك»، «نوتتينگەم فورەست»، «ميدتيۋلانن»، «برانن»، «پاناتينايكوس»؛
«ستياۋا» (رۋمىنيا): «فەيەنوورد»، «دينامو» زاگرەب، «فەنەرباحچە»، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «يانگ بويز»، «بازەل»، «بولونيا»، «گوۋ ەحەد يگلز»؛
«نيتستسا» (فرانتسيا): «روما»، «پورتۋ»، «براگا»، «فەنەرباحچە»، «فرايبۋرگ»، «لۋدوگورەتس»، «گوۋ ەحەد يگلز»، «سەلتا»؛
ءتورتىنشى سەبەت:
«بولونيا» (يتاليا): «رب زالتسبۋرگ»، «استون ۆيللا»، «سەلتيك»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «فرايبۋرگ»، «ستياۋا»، «برانن»، «سەلتا»؛
«سەلتا» (يسپانيا): «ليلل»، «دينامو» زاگرەب، پاوك، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «نيتستسا»، «لۋدوگورەتس»، «بولونيا»، «شتۋتگارت»؛
«شتۋتگارت» (گەرمانيا): «فەيەنوورد»، «روما»، «ماككابي» تەل-اۆيۆ، «فەنەرباحچە»، «يانگ بويز»، «بازەل»، «سەلتا»، «گوۋ ەحەد يگلز»؛
«پاناتينايكوس» (گرەكيا): «روما»، «فەيەنوورد»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «فەرەنتسۆاروش»، «شتۋرم»، «يانگ بويز»، «گوۋ ەحەد يگلز»، «مالمە»؛
«مالمە» (شۆەيتساريا): «دينامو» زاگرەب، «پورتۋ»، «تسرۆەنا زۆەزدا»، «ۆيكتوريا پلزەن»، «لۋدوگورەتس»، «نوتتينگەم فورەست»، «پاناتينايكوس»، «گەنك»؛
«گوۋ ەحەد يگلز» (نيدەرلاند): «استون ۆيللا»، «رب زالتسبۋرگ»، «براگا»، «ليون»، «ستياۋا»، «نيتستسا»، «شتۋتگارت»، «پاناتينايكوس»؛
«ۋترەحت» (نيدەرلاند): «پورتۋ»، «بەتيس»، «ليون»، «سەلتيك»، «نوتتينگەم فورەست»، «فرايبۋرگ»، «گەنك»، «برانن»؛
«گەنك» (بەلگيا): «بەتيس»، «رەيندجەرس»، «فەرەنتسۆاروش»، «براگا»، «بازەل»، «ميدتيۋلانن»، «مالمە»، «ۋترەحت»؛
«برانن» (نورۆەگيا): «رەيندجەرس»، «ليلل»، «فەنەرباحچە»، پاوك، «ميدتيۋلانن»، «شتۋرم»، «ۋترەحت»، «بولونيا» .
العاشقى تۋر ويىندارى 24، 25-قىركۇيەك كۇنى وتكىزىلسە، ەكىنشى تۋر – 2-قازان، ءۇشىنشى تۋر – 23-قازان، ءتورتىنشى تۋر – 6-قاراشا، بەسىنشى تۋر – 27-قاراشا، التىنشى تۋر - 11 جەلتوقسان، جەتىنشى تۋر – 22-قاڭتار، سەگىزىنشى تۋر – 29-قاڭتار كۇنى وتكىزىلەدى.
ال پلەي-وفف ساتىسىنداعى ويىندار 19-26-اقپان، 1/8 فينال - 12-19-ناۋرىز، 1/4 فينال - 9-16-ءساۋىر، جارتىلاي فينال – 30-ءساۋىر-7-مامىر، فينال 20-مامىرعا بەلگىلەنگەن.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن «قايراتتىڭ» فۋتبولدان چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندەگى قارسىلاستارى انىقتالدى.