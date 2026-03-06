ەۋروپا ەلدەرى كيپر مەن تاياۋ شىعىستاعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپا مەملەكەتتەرى ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى جالعاسىپ جاتقان سوعىس جاعدايىندا سەرىكتەستەرىن قولداۋ جانە ءوز ازاماتتارىن قورعاۋ ءۇشىن تاياۋ شىعىستا قوسىمشا اسكەري شارالار قابىلدايتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اممانداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
يتاليا پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە اۋە قورعانىسىن كۇشەيتۋ جونىندە كومەك كورسەتۋ جانە كيپرگە اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن جىبەرۋ جوسپارلارىن جاسادى. بۇل تۋرالى يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني بەيسەنبى كۇنى مالىمدەپ، شارالار سەرىكتەستەردى قولداۋعا جانە ايماقتاعى يتالياندىق ازاماتتار مەن اسكەريلەردى قورعاۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل تەك دوستاستىق ەلدەرگە قاتىستى ەمەس. ەڭ الدىمەن، ايماقتا ون مىڭداعان يتالياندىقتار مەن شامامەن ەكى مىڭ اسكەري قىزمەتكەرىمىز تۇرادى. ءبىز ولاردى قورعاۋىمىز كەرەك، - دەدى مەلوني RTL 102.5 راديوستانسياسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
يتاليا قورعانىس ءمينيسترى گۆيدو كروزەتتو ريمنىڭ ۇلتتىق اۋە قورعانىسى جۇيەسىنىڭ دەڭگەيىن مۇمكىندىگىنشە جوعارى دارەجەگە كوتەرگەنىن مالىمدەدى. ول يراننىڭ «ابايسىز ارەكەتىنە» بايلانىستى جاعدايدىڭ ءارى قاراي ءورشۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرىپ، دايىن بولۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
يتاليا ايماقتاعى ەلدەرگە SAMP/T زەنيتتىك-زىمىران كەشەندەرىن جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر، ءبىراق بۇل شەشىم ءالى سوڭعى بەكىتىلگەن جوق.
سونىمەن قاتار، يتاليا، يسپانيا، فرانسيا جانە نيدەرلاندى كيپرگە اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن جىبەرىپ، ارالدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل شارالارعا سەبەپ - كيپردە ورنالاسقان بريتاندىق اكروتيري اۋە بازاسىنا يران وندىرىسىندەگى درون شابۋىلىنىڭ جاسالۋى.
وسىعان بايلانىستى ۇلى بريتانيانىڭ قورعانىس ءمينيسترى دجون حيلي دە ارالعا بارىپ، جاعدايدى باعالاپ، ءارى قارايعى ارەكەتتەردى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن بارادى.
يتاليا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى انتونيو تاياني ايماقتاعى داعدارىس باستالعاننان بەرى شامامەن 10 مىڭ يتالياندىق ازاماتقا ەۆاكۋاتسيالىق كومەك كورسەتىلگەنىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، سوعىس باستالعانعا دەيىن تاياۋ شىعىستا ونداعان مىڭ يتالياندىق تۇرىپ، 2,5 مىڭنان استام اسكەري قىزمەتكەر ورنالاستىرىلعان بولاتىن.
ەسكالاتسياعا بايلانىستى فرانسيا ا ق ش-قا ءوزىنىڭ اسكەري بازالارىن پايدالانۋ قۇقىعىن بەرۋى مۇمكىن دەگەن حابارلار دا شىقتى. دەگەنمەن، فرانسيا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي راستاۋى ءالى جوق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەۋروپارلامەنت ا ق ش-پەن ساۋدا كەلىسىمى بويىنشا جۇمىستى ۋاقىتشا توقتاتتى.