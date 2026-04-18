ەۋروپا عالىمدارى جالعىزدىق ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنە اسەر ەتەتىنىن انىقتادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپادا جۇرگىزىلگەن ءىرى زەرتتەۋ جالعىزدىقتىڭ ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ جادىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن كورسەتتى. SHARE زەرتتەۋى اياسىندا 12 ەلدەن 65- 94 جاس ارالىعىنداعى 10 مىڭنان استام ادامنىڭ دەرەكتەرى تالدانعان، دەپ حابارلايدى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، ءوزىن جالعىز سەزىنەتىن قارتتار ەستە ساقتاۋ تەستتەرىن باستاپقى كەزەڭدە السىزىرەك ورىنداعان. اسىرەسە سوزدەردى بىردەن جانە ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن قايتا جاڭعىرتۋدا ايىرماشىلىق بايقالعان. الايدا جەتى جىلدىق باقىلاۋ بارىسىندا ولاردىڭ جادىنىڭ ناشارلاۋ جىلدامدىعى جالعىزدىقتى سەزىنبەيتىن ادامدارمەن بىردەي بولعان.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كۇتپەگەن ناتيجە. ول جالعىزدىق ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ باستاپقى دەڭگەيىنە اسەر ەتەتىنىن، ءبىراق ونىڭ كەيىنگى تومەندەۋ قارقىنىن جەدەلدەتپەيتىنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋ 2012- 2019 -جىلدار ارالىعىندا جۇرگىزىلگەن. وعان دەمەنتسياسى بار نەمەسە كۇندەلىكتى ارەكەتتەرى شەكتەۋلى ادامدار كىرمەگەن. قاتىسۋشىلاردىڭ جالعىزدىق دەڭگەيى الەۋمەتتىك بايلانىس جەتىسپەۋى، نازار تاپشىلىعى جانە وقشاۋلانۋ سەزىمى بويىنشا باعالانعان.
ناتيجەلەرگە سايكەس، جالعىزدىق ەڭ جوعارى دەڭگەيدە وڭتۇستىك ەۋروپا ەلدەرىندە تىركەلگەن. جالعىزدىقتى ءجيى سەزىنەتىن توپتىڭ ىشىندە ايەلدەر مەن جاسى ۇلكەن ادامدار باسىم بولعان، سونداي-اق ولاردىڭ اراسىندا دەپرەسسيا مەن ديابەتكە شاعىم جيىرەك كەزدەسكەن.
ماماندار جالعىزدىقتى ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن ونى كوگنيتيۆتى تەكسەرۋلەردىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدىرۋدى ۇسىنادى. بۇل قارتايعان شاقتا ميدىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋعا باعىتتالعان ءتيىمدى الدىن الۋ شارالارىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.