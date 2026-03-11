ەۋروپا بەنزيننەن باس تارتا باستادى
استانا. قازاقپارات - Renault ەۋروپادا 2030-جىلدان باستاپ تەك ەلەكتر جانە گيبريد كولىكتەرىن ساتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
فرانسيانىڭ ءىرى Renault Group اۆتوكونسەرنى 2030-جىلعا قاراي ەۋروپا نارىعىندا تەك ەلەكتر جانە گيبريد كولىكتەرىن ساتۋعا تولىق كوشۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كومپانيا جاريالاعان دامۋ باعىتىنا سايكەس، 2030-جىلعا قاراي Renault برەندى ەۋروپاداعى ساتىلىمىن تولىقتاي ەلەكترلەندىرىلگەن كولىكتەر ارقىلى قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. ال ەۋروپادان تىس ەلدەردە مۇنداي كولىكتەردىڭ ۇلەسىن جارتىسىنا دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
بيۋجەتتىك سەگمەنتكە ارنالعان Dacia برەندى دە وسى باعىتتى ۇستانباق: ونىڭ ساتىلىمىنداعى ەلەكتر جانە گيبريد مودەلدەردىڭ ۇلەسى ۇشتەن ەكىگە دەيىن ۇلعايادى. سونىمەن قاتار كونسەرن 2030-جىلعا دەيىن تولىق ەلەكتر جەتەگىمەن جابدىقتالعان كەمىندە ءۇش جاڭا ۇلگىنى تانىستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل قادام ەۋروپادا ەكولوگيالىق تالاپتاردىڭ كۇشەيۋى مەن اۆتونارىقتاعى جاڭا ۇردىستەرگە ساي قابىلدانعان شەشىم بولىپ وتىر. بۇگىندە ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشى بار كولىكتەردىڭ ۇلەسى بىرتىندەپ ازايىپ، ەلەكتر كولىكتەرىنە سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. Renault-تىڭ جاڭا باعىتى وسى وزگەرىستەرگە بەيىمدەلۋدى جانە باسەكەلىك قابىلەتىن ساقتاۋدى ماقسات ەتەدى.