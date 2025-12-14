ەۋروپا الدا، قىتاي كوشباسشى: ەلەكتروموبيلگە سۇرانىس كۇرت ءوستى
2025 -جىلى ەلەكتروموبيلدەر نارىعى جاڭا قارقىنعا شىقتى. Benchmark Mineral Intelligence مالىمەتىنشە، قاراشا ايىنىڭ وزىندە الەم بويىنشا 2 ميلليوننان استام ەلەكتروموبيل ساتىلعان، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ال جىل باسىنان بەرى ساتىلعان كولىكتەر سانى 18,5 ميلليونعا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 21 پايىزعا ارتتى.
ەڭ جوعارى ءوسىم ەۋروپادا بايقالدى. قاراشادا ەلەكتروموبيلدەر مەن گيبريدتەردىڭ ساتىلىمى بىردەن 36 پايىزعا ۇلعايدى. قاڭتار- قاراشا ارالىعىندا وڭىردە 3,8 ميلليون كولىك ساتىلىپ، جالپى ءوسىم 33 پايىزدى قۇرادى. ۇزاق ۋاقىت بويى قۇلدىراۋدا بولعان فرانتسيا نارىعى العاش رەت وڭ كورسەتكىشكە شىعىپ، Volkswagen Group پەن Renault مودەلدەرىنىڭ ەسەبىنەن ساتىلىم 1 پايىزعا ءوستى. ال يتاليادا جاڭا مەملەكەتتىك قولداۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ، ءبىر ايدا 25 مىڭعا جۋىق ەلەكتروموبيل ساتىلىپ، رەكورد تىركەلدى.
سولتۇستىك امەريكادا جاعداي كۇردەلىرەك. ا ق ش- تا ساتىلىم قازان ايىمەن سالىستىرعاندا ازداپ ارتقانىمەن، 2025 -جىلدىڭ كۇزىندە فەدەرالدى سالىقتىق جەڭىلدىكتەر توقتاتىلعانعا دەيىنگى دەڭگەيگە جەتە قويعان جوق. Kia, Hyundai جانە Honda سەكىلدى جەكەلەگەن برەندتەر ءوسىم كورسەتىپ وتىر، الايدا نارىقتىڭ جالپى قالپىنا كەلۋى باياۋ ءجۇرىپ جاتىر.
الەمدىك ەلەكتروموبيل نارىعىنىڭ باستى تىرەگى بولىپ وتىرعان قىتايدا دا ءوسىم ساقتالدى. قاراشا ايىندا ساتىلىم جىلدىق ەسەپتە 3 پايىزعا ارتسا، جىل باسىنان بەرى 11,6 ميلليون ەلەكتروموبيل ساتىلعان. بۇل - 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 19 پايىزعا كوپ.
ەكسپورت كولەمى دە ايتارلىقتاي ۇلعايدى. BYD كومپانياسى قاراشادا شەتەلگە رەكوردتىق 132 مىڭ ەلەكتروموبيل جونەلتتى. برەندتىڭ ەۋروپاداعى ساتىلىمى ءتورت ەسەدەن اسا وسسە، وڭتۇستىك- شىعىس ازيا مەن وڭتۇستىك امەريكا نارىقتارىندا دا سۇرانىس كۇشەيگەن.