ەرتەگىدەي كورىنەتىن ەۋروپاداعى اسەم جەرلەر
استانا.قازاقپارات - European Best Destinations تۋريستىك پورتالى 2026-جىلعا ارنالعان ەۋروپانىڭ ەڭ ەرتەگىدەي تۋريستىك باعىتتارىنىڭ رەيتينگىن جاريالادى.
ءتىزىم ساراپشىلاردىڭ باعالاۋى مەن الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن داۋىس بەرگەن ساياحاتشىلاردىڭ تاڭداۋى نەگىزىندە جاسالعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
رەيتينگكە توبە باسىنداعى قامالدار، ورتاعاسىرلىق قالالار، كوركەم ارالدار مەن كونە ورماندار ەنگەن. بۇل جەرلەردىڭ كوبى ەرتەگى كىتابىنىڭ بەتتەرىنەن شىققانداي اسەر قالدىرعانىمەن، ولاردىڭ بارلىعى - ادامدار ءالى كۇنگە دەيىن ءومىر ءسۇرىپ، ەڭبەك ەتىپ جاتقان شىنايى مەكەندەر.
ساراپشىلار ەۋروپاداعى 4200 دەن استام تۋريستىك ورىننىڭ ىشىنەن تاريحى، اتموسفەراسى، وزىندىك ەرەكشەلىگى، مادەني قۇندىلىعى جانە كەلۋشىلەرگە سىيلايتىن اسەرى بويىنشا 68 باعىتتى ىرىكتەگەن. كەيىن ساياحاتشىلار وزدەرىنە ەڭ ۇناعان ءۇش باعىتقا داۋىس بەرىپ، قورىتىندى رەيتينگتى قالىپتاستىرعان.
بيىلعى تىزىمگە العاش رەت 12 جاڭا باعىت ەنگىزىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا لاتۆيانىڭ استاناسى ريگا مەن رۋمىنيانىڭ كرايوۆا قالاسى بار.
ەۋروپانىڭ ەڭ ەرتەگىدەي 17 باعىتى
ەلتس قامالى (گەرمانيا)
مون- سەن-ميشەل (فرانسيا)
توسسا- دە-مار (يسپانيا)
The Dark Hedges (سولتۇستىك يرلانديا)
ريگا (لاتۆيا)
نويشۆانشتاين قامالى (گەرمانيا)
روتەنبۋرگ- وب-دەر-تاۋبەر (گەرمانيا)
بلەد (سلوۆەنيا)
ريكۆير (فرانسيا)
كرايوۆا (رۋمىنيا)
«وركتىڭ اۋزى» (Parco dei Mostri)، بومارتسو باقتارى (يتاليا)
پوپاي اۋىلى، مەلليحا (مالتا)
پراگا (چەحيا)
كايزەرسبەرگ (فرانسيا)
الكاسار قامالى، سەگوۆيا (يسپانيا)
يزولا-بەللا، تروپەيا (يتاليا)
سينترا (پورتۋگاليا)
العاشقى بەستىك
1. ەلتس قامالى (گەرمانيا)
گەرمانيانىڭ باتىسىنداعى ورماندى القاپتىڭ ورتاسىندا ورنالاسقان ەلتس قامالى ەۋروپاداعى ەڭ جاقسى ساقتالعان ورتاعاسىرلىق قامالداردىڭ ءبىرى سانالادى. ول 850 -جىلدان استام ۋاقىت بويى ءبىر اۋلەتكە تيەسىلى جانە تاريحىندا بىردە-ءبىر رەت سوعىس كەزىندە قيراتىلماعان. بيىك مۇنارالارى، كونە ساۋىت-سايماندارى، گوبەلەندەرى مەن ءساندى زالدارى كەلۋشىلەردى بىرنەشە عاسىر بۇرىنعى داۋىرگە جەتەلەيدى.
2. مون- سەن-ميشەل (فرانسيا)
نورمانديا جاعالاۋىنداعى مون-سەن-ميشەل ارالى فرانسيانىڭ ەڭ كورىكتى ورىندارىنىڭ ءبىرى. يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن بۇل ارالدىڭ توبەسىندە بەنەديكت ابباتتىعى ورنالاسقان. مۇندا تار ورتاعاسىرلىق كوشەلەرمەن سەرۋەندەپ، تەڭىزدەگى تولىسۋ مەن قايتۋ قۇبىلىسىنىڭ ارال كەلبەتىن قالاي وزگەرتەتىنىن تاماشالاۋعا بولادى.
3. توسسا- دە-مار (يسپانيا)
يسپانياداعى توسسا- دە-مار كوستا- براۆا جاعالاۋىنىڭ وزگەشە قىرىن تانىتادى. بۇرىنعى بالىقشىلار اۋىلى بۇگىندە تەڭىز جاعاسىندا اسقاقتاپ تۇرعان جاقسى ساقتالعان ۆيلا ۆەللا قامال قابىرعالارىمەن ايگىلى. تاس توسەلگەن كوشەلەر مەن كونە كۇزەت مۇنارالارىنان جەرورتا تەڭىزىنە كەرەمەت كورىنىس اشىلادى.
4. The Dark Hedges (سولتۇستىك يرلانديا)
XVIII عاسىردا ەگىلگەن الىپ شامشات اعاشتارىنان قۇرالعان بۇل اللەيا سولتۇستىك يرلاندياداعى ەڭ تانىمال ورىنداردىڭ ءبىرى. الەمگە ول «تاقتار ويىنى» سەريالىنداعى كورول جولى رەتىندە كەڭىنەن تانىلدى. تاڭەرتەڭ ەرتە كەلگەن تۋريستەر اعاشتاردىڭ تابيعي تۋننەلى قالىپتاستىرعان ەرەكشە كورىنىستى تاماشالاي الادى.
5. ريگا (لاتۆيا)
ريگا ورتاعاسىرلىق ساۋلەت پەن مودەرن ستيلىندەگى عيماراتتاردى ەرەكشە ۇيلەستىرگەن قالا. ەسكى قالانىڭ تاس كوشەلەرى، ءتۇرلى ءتۇستى تاريحي ۇيلەر، قاراباستىلار ءۇيى مەن اۋليە پەتر شىركەۋىنىڭ مۇناراسى ريگاعا ايرىقشا كورىك بەرەدى. كەش تۇسكەندە جارىقتاندىرىلعان تاريحي ورتالىق ەرتەگىدەگىدەي اسەر قالدىرادى.
ءىنجۋ ءاليحان