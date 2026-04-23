ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەرتىس ورمانىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن وسىمدىكتەر گۇلدەپ جاتىر

    پاۆلودار. KAZINFORM - رەزەرۆات اكىمشىلىگى قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جانە مەملەكەت قورعاۋىنداعى وسىمدىكتەردى جۇلۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتىپ وتىر. انتروپوگەندىك فاكتوردىڭ سالدارىنان اسەم گۇلدەردىڭ جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار.

    Ертіс орманында Қызыл кітапқа енген өсімдіктер гүлдеп жатыр
    فوتو: ەرتىس ورمانى

    كوكتەمنىڭ كەلۋىمەن «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىنداعى تابيعات قايتا جاندانىپ، ورمان ءىشى سان الۋان تۇسكە بويالا باستادى. ءدال وسى كەزەڭدە ەرەكشە ءارى سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەر گۇلدەيدى.

    فوتو: ەرتىس ورمانى
    فوتو: ەرتىس ورمانى

    - سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەردىڭ ءبىرقاتارى قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جانە مەملەكەت قورعاۋىندا. ولاردىڭ قاتارىندا كوكتەمگى جانارگۇل، شىعىس ءسىبىر قۇندىز ءشوبى، كوكتەمگى اشىق قۇندىز ءشوپ، تاعى باسقالارى بار. سيرەك وسىمدىكتەر تابيعاتتىڭ كوركى عانا ەمەس، ولار - ەكوجۇيەنىڭ ماڭىزدى بولىگى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتان.

    فوتو: ەرتىس ورمانى
    فوتو: ەرتىس ورمانى

    سيرەك جانە قورعاۋعا الىنعان وسىمدىكتەردى جۇلۋعا، جيناۋعا، ساقتاۋعا جانە تاسىمالداۋعا زاڭمەن قاتاڭ تىيىم سالىنعان. زاڭسىز ارەكەت جاساعاندارعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.

    بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىندا قۇستاردىڭ 90 ءتۇرى بار ەكەنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار