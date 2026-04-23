ەرتىس ورمانىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن وسىمدىكتەر گۇلدەپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - رەزەرۆات اكىمشىلىگى قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جانە مەملەكەت قورعاۋىنداعى وسىمدىكتەردى جۇلۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتىپ وتىر. انتروپوگەندىك فاكتوردىڭ سالدارىنان اسەم گۇلدەردىڭ جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار.
كوكتەمنىڭ كەلۋىمەن «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىنداعى تابيعات قايتا جاندانىپ، ورمان ءىشى سان الۋان تۇسكە بويالا باستادى. ءدال وسى كەزەڭدە ەرەكشە ءارى سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەر گۇلدەيدى.
- سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەردىڭ ءبىرقاتارى قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جانە مەملەكەت قورعاۋىندا. ولاردىڭ قاتارىندا كوكتەمگى جانارگۇل، شىعىس ءسىبىر قۇندىز ءشوبى، كوكتەمگى اشىق قۇندىز ءشوپ، تاعى باسقالارى بار. سيرەك وسىمدىكتەر تابيعاتتىڭ كوركى عانا ەمەس، ولار - ەكوجۇيەنىڭ ماڭىزدى بولىگى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتان.
سيرەك جانە قورعاۋعا الىنعان وسىمدىكتەردى جۇلۋعا، جيناۋعا، ساقتاۋعا جانە تاسىمالداۋعا زاڭمەن قاتاڭ تىيىم سالىنعان. زاڭسىز ارەكەت جاساعاندارعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىندا قۇستاردىڭ 90 ءتۇرى بار ەكەنىن جازعانبىز.