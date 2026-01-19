ەرتىس ورمانىندا قار توقتاتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - ورمانشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي كوكتەمدە توپىراق ىلعالدىلىعىن جوعارىلاتىپ، ورمان ەكپەلەرىنىڭ ساقتالۋىنا سەپتىگىن تيگىزەتىن كورىنەدى.
ءا. بوكەيحان اتىنداعى قازاق ورمان شارۋاشىلىعى جانە اگروورمانمەليوراتسيا عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى ورمان ەكپەلەرىنىڭ جەرسىنبەۋىنىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى توپىراقتاعى ىلعال قورىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى ەكەنىن انىقتاعان. بۇل ماسەلەنى شەشۋدىڭ ءتيىمدى جولدارىنىڭ ءبىرى - قار توقتاتۋ شارالارىن جۇرگىزۋ.
- قىس مەزگىلىندە قار جامىلعىسىن بەلگىلى ءبىر اۋماقتا جيناقتاپ، كوكتەمدە ەرىگەن سۋدىڭ توپىراققا ءسىڭۋىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ىلعال قورىن ارتتىرۋعا بولادى. بۇل ءادىس توپىراقتىڭ ىلعالدىلىعىن ساقتاۋعا، وسىمدىكتەردىڭ تەز تامىرلانۋىنا جانە ەكپەلەردىڭ ومىرشەڭدىگىن ارتتىرۋعا وڭ اسەر ەتەدى. وسى ماقساتتا بۇگىندە شالداي فيليالىنىڭ سەيتەن ورمانشىلىعى اۋماعىنداعى 15 گەكتار الاڭدا قار توقتاتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. بۇل باعىتتاعى شارالار ارى قاراي جالعاسىن تابا بەرمەكشى، - دەپ حابارلادى «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىنان.
قازىر رەزەرۆاتتاعى قار جامىلعىسىنىڭ بيىكتى 15-25 سانتيمەتر ارالىعىندا. ونى جيناۋ ءۇشىن ارنايى تەحنيكالار جۇمىلدىرىلعان.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىنان قىستا قانداي قۇستاردى كەزدەستىرۋگە بولاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
مۇرات اياعان