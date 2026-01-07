ەرتىس ورمانىندا ەمىن-ەركىن جايىلىپ جۇرگەن ەلىكتەر كوزگە ءتۇستى
پاۆلودار. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا رەزەرۆات اۋماعىندا 600 گە جۋىق ەلىك بار. تۇياقتى جانۋارلار كوبىنە ورماننىڭ الاڭشىقتارىن مەكەندەيدى.
«ەرتىس ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا ەلىكتەردىڭ ەداۋىر سانى مەكەندەيدى. ورمان الاڭقايلارىندا جايىلىپ جۇرگەن ءبىر توپ ەلىك بەينەجازباعا ءتۇسىپ قالدى.
- ەلىكتەر - سىمباتتى ءارى وتە ساق جانۋارلار. ورمان ەكوجۇيەسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى جانە ءبىزدىڭ رەزەرۆاتتىڭ كوركى دەسە بولادى. بۇگىندە ولاردىڭ رەزەرۆاتتاعى جالپى سانى 580 نەن اسىپ وتىر. ءبىراق سانى ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتان.
ەلىكتەر ساعاتىنا 60 ك م جىلدامدىقپەن جۇگىرە الادى، ال سەكىرگەندە 6-7 مەترگە بارىپ ءتۇسۋى مۇمكىن. ەستۋ قابىلەتى، ءيىس سەزۋى وتە جاقسى دامىعان. ول ادامدى، جىرتقىشتاردى الىستان سەزەدى.
ورمانشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ەلىكتەر اسىرەسە تاڭەرتەڭ جانە تاڭ ارايىندا بەلسەندى. قىستا كوبىنە جەم ىزدەپ ورماننىڭ شەتىن جاعالايدى.