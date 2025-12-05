ەرتىس ورمانىندا جابايى جانۋارلارعا قىسقى ازىق ورىندارى دايىندالىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - ورمانشىلار ءتۇز تاعىلارىنا ازىق ۇيىمداستىرۋدى «بيوتەحنيكالىق ءىس-شارا» دەپ اتايدى. بيىل رەزەرۆات بويىنشا 61 ازىقتاندىرۋ ورنى بار.
«ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىندا قىسقى تابيعاتقا جانە جانۋارلار الەمىنە قامقورلىق جاساۋ جۇمىستارى ۇزىلگەن ەمەس. قازىرگى ۋاقىتتا قىسقى بيوتەحنيكالىق ءىس-شارالار اياسىندا جانۋارلاردى ازىقپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە اۋماقتى باقىلاۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- اڭشىلىق تانۋشىلار جابايى جانۋارلار ءۇشىن بيىل 25 توننا ءشوپ، 3000 دانا بۇتاق بۋمالارىن، 600 كيلوگرام تۇز دايىندادى. قىستا جانۋارلار جۇرەتىن سوقپاق جولدار انىقتالىپ، سول ماڭداعى اعاشتارعا ازىق ىلىنەدى. بۇل ءتاسىل، اسىرەسە ەلىك، بۇعى، قويان سەكىلدى اڭدار ءۇشىن ءتيىمدى. رەزەرۆات اۋماعىندا 61 ارنايى ازىقتاندىرۋ الاڭى بار. قىستا قار قالىڭ بولعان ۋاقىتتا، بوران سوققاندا مۇنداي ازىق ورىندارى جانۋارلاردىڭ قورەكتەنۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتان.
ايرىقشا قورعالاتىن ورمان اۋماعىندا اڭشىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە قاتاڭ تىيىم سالىنعان. مۇندا سۇتقورەكتىلەردىڭ 21 ءتۇرى، قۇستىڭ 90، باۋىرىمەن جورعالاۋشىلاردىڭ 3 جانە 32 جاندىك ءتۇرى تىركەلگەن. ورماندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن ورمان سۋسارى دا مەكەندەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ نوۆو ءسىبىر وبلىسى تاراپىنان پاۆلودار وڭىرىنە ەلىكتەردىڭ جاپپاي كوشى-قونى بايقالىپ وتىر. جانۋارلاردىڭ ءبىرازى ءنوۆوسىبىردىڭ قاراسۋىق اۋدانىنداعى كولدە قاتقان مۇزدان وتە الماي قىرىلعان.
اۆتور
مۇرات اياعان