ەرتىس ورمانىندا فوتوتۇزاققا ءبىر مەزگىلدە بىرنەشە اڭ ءتۇسىپ قالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىندا ءبىر عانا فوتوتۇزاققا ەلىك، بۇلان، قاباندار جانە جانات ءتارىزدى يت ءتۇسىپ قالدى. جانۋارلار سۋات ماڭىندا ەمىن-ەركىن جايىلىپ جۇرگەنى بايقالادى.
رەزەرۆاتى اۋماعىنا ورناتىلعان ءبىر عانا فوتوتۇزاققا ءبىر مەزگىلدە بىرنەشە اڭ ءتۇرى ءتۇسىپ قالدى.
- ءبىر فوتوتۇزاقتا ءتورت ءتۇرلى جانۋاردىڭ ءتۇسۋى سيرەك جاعداي. ەلىك، بۇلان، قاباندار جانە جانات ءتارىزدى ءيتتىڭ پوپۋلياتسياسى ورمان اراسىندا بارىنشا تاراعانىن بايقاۋعا بولادى. بۇل - رەزەرۆاتتاعى جانۋارلار الەمىنىڭ بايلىعىن ايقىن كورسەتەتىن كورىنىس. مۇنداي كادرلار عىلىمي زەرتتەۋ ءۇشىن دە، تابيعاتتى قورعاۋ جۇمىستارى ءۇشىن دە ەرەكشە ماڭىزدى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتان.
اڭشىلىق تانۋشىلار ورمان الاڭشىقتارىنداعى سۋ كوزدەرىن ۇنەمى تازارتىپ وتىرادى. ورمانشىلارىدڭ ايتۋىنشا، بۇل سوڭعى جىلدارداعى قۇرعاقشىلىق كەزەڭىندە وتە ماڭىزدى شارۋا. ورماندا سۋ كوپ بولسا، رەزەرۆات اۋماعىن مەكەندەيتىن جانۋارلار ءۇشىن ورتا جايلى بولا تۇسەدى. بۇگىندە رەزەرۆات اۋماعىندا شامامەن 50 دەن استام جاساندى سۋات بار.