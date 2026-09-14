ەرتىس ورمانىندا العاش رەت ءسۇيىرتۇمسىق كولباقا انىقتالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ءسۇيىرتۇمسىق كولباقا كوبىنە ىلعالدى شالعىنداردا، سۋ ايدىندارىنىڭ ماڭىندا، ورمان شەتتەرىندە جانە باتپاقتى جەرلەرگە جاقىن اۋماقتاردا مەكەندەيدى.
«ەرتىس ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان بيوالۋانتۇرلىلىكتى زەرتتەۋ جانە مونيتورينگ جۇمىستارى بارىسىندا ءسۇيىرتۇمسىق كولباقا (Rana arvalis) تىركەلدى.
بۇل - قازاقستاننىڭ ورماندى جانە ورماندى-دالا ايماقتارىندا كەزدەسەتىن قوسمەكەندىلەردىڭ ءبىرى. ءسۇيىرتۇمسىق كولباقاسى كوبىنە ىلعالدى شالعىنداردا، سۋ ايدىندارىنىڭ ماڭىندا، ورمان شەتتەرىندە جانە باتپاقتى جەرلەرگە جاقىن اۋماقتاردا مەكەندەيدى.
- رەزەرۆات اۋماعىندا جانۋارلار دۇنيەسىن تۇراقتى باقىلاۋ بارىسىندا ءارتۇرلى ومىرتقالى جانۋارلاردىڭ تۇرلىك قۇرامىن انىقتاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. وسىنداي باقىلاۋلار تابيعي ەكوجۇيەلەردىڭ جاعدايىن باعالاۋعا جانە بيوالۋانتۇرلىلىكتى تولىق زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ءاربىر جاڭا تىركەلگەن ءتۇر - رەزەرۆات تابيعاتىنىڭ قانشالىقتى الۋان ءتۇرلى ەكەنىن كورسەتەتىن ماڭىزدى دەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى رەزەرۆاتتان.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەرتىس ورمانىندا سيرەك كەزدەسەتىن تۇيەسىڭىر وسىمدىگى تابىلدى.