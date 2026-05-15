ەرتىس جايىلماسىندا بيلەپ جۇرگەن تىرنالار كوزگە ءتۇستى
پاۆلودار. KAZINFORM - ورمانشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ەرتىس اڭعارىنا بىلتىرعى تىرنالار قايتا ورالعان. بۇل قۇبىلىس ورمان اراسىنىڭ اڭ- قۇس ءۇشىن قاۋىپسىز بولا تۇسكەنىن بىلدىرەدى.
ەرتىس وزەنىنىڭ جايىلماسىنداعى ورماندار اراسىندا تىرنالار جۇبى بەينەجازباعا ءتۇسىپ قالدى. ۆيدەودان تىرنالار وزدەرىن قاۋىپسىز سەزىنىپ، سەكەڭدەپ بيلەپ جۇرگەنىن كورۋگە بولادى.
- ورمانشىلارىمىزدىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇستار بىلتىر دا ءدال وسى جەردى مەكەندەپ، جازدى وتكىزگەن. كەيىن جىلى جاققا ۇشىپ كەتىپتى. كۇن جىلىنعان سوڭ ورالىپ وتىرعانى وسى. ەرتىس وزەنى جايىلماسىندا سوڭعى جىلدارى اڭ- قۇستاردىڭ بەلگىلى ءبىر اۋماقتى مەكەندەپ، سول جەرگە ۇيا سالاتىندارى بايقالىپ ءجۇر. بۇل - جايىلما مەن ەرتىس وزەنى قاۋمالىنىڭ قاۋىپسىز ءارى جايلى بولا تۇسكەنىن بىلدىرەدى، - دەيدى پاۆلودار ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باسشىسى اجدار ءجۇسىپوۆ.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىنا تۇلكىلەر قايتا ورالىپ جاتقانىن جازعانبىز.