ەرتىس بويىندا 10 ءتىل بىلەتىن وقۋشى تۇرادى
پاۆلودار. KAZINFORM - اسەل ابدۋراحيموۆا نەبارى جەتى جاسىنان الەمنىڭ بارلىق استانالارىن بىلەتىن. ال توعىزعا تولعاندا فرانسۋز ءتىلىن وزدىگىنەن ۇيرەنە باستاعان.
پاۆلودار قالاسىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان № 8-مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ وقۋشىسى اسەل ابدۋراحيموۆا ەلىمىزدەگى جاس پوليگلوتتار اراسىندا ايرىقشا تانىلعان تالانتتى قىز.
ول بۇگىندە الەمنىڭ 10 ءتىلىن بىلەدى ءارى ونىڭ باسىم بولىگىن ءوز بەتىنشە مەڭگەرگەن.
شەتەل تىلدەرىنە دەگەن قىزىعۋشىلىق بالا كەزىنەن باستالىپتى. جەتى جاسىندا-اق ول الەم ەلدەرىنىڭ بارلىق استانالارىن بىلەتىن ءارى ءتۇرلى مادەنيەت وكىلدەرىمەن سويلەسۋدى ارماندايتىن.
- توعىز جاسىمدا فرانسۋز ءتىلىن وزدىگىمنەن ۇيرەنە باستادىم. ال ون بىرگە تولعاندا پاۆلودار قالاسىنداعى العاشقى كۋرسقا باردىم. اعىلشىن ءتىلىن 2018 -جىلدان بەرى وقىپ كەلەمىن. بۇل ءتىل قازىرگى ۋاقىتتا كۇندەلىكتى ءومىرىمنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان. قىتاي ءتىلىن كۋرستاردا وقىپ مەڭگەردىم. قازىر ونى جالعاستىرىپ، حالىقارالىق HSK 3 دەڭگەيى (B1) ەمتيحانىن تاپسىرۋعا دايىندالىپ ءجۇرمىن، - دەيدى اسەل.
مەملەكەتتىك ءتىل مەن ءوز انا ءتىلى - تاجىك تىلىنەن بولەك وزگە تىلدەردى، اتاپ ايتقاندا وزبەك، ورىس، يسپان، يتاليا جانە جاپون (N4) تىلدەرىن الەم مادەنيەتتەرىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعى مەن ءتۇرلى حالىقتاردى تۇسىنۋگە دەگەن ۇمتىلىسىنىڭ ارقاسىندا تولىقتاي ءوز بەتىنشە مەڭگەرگەن. ول بۇل تىلدەردىڭ بارلىعىندا ەركىن سويلەيتىن دارەجەگە جەتىپ وتىر.
- مەن ءاردايىم ساياحات جاساپ، ءتۇرلى ەلدەردىڭ ادامدارىمەن ەركىن سويلەسۋدى ارماندايتىنمىن. تىلدەر - مەن ءۇشىن مادەنيەتتەرگە، ادامدارعا جانە مۇمكىندىكتەرگە اشىلاتىن كىلت. كەلەسى ماقساتىم - اراب ءتىلىن ۇيرەنىپ، ب ۇ ۇ-نىڭ التى رەسمي ءتىلىن تولىق مەڭگەرۋ. بۇل مەنى العا ۇمتىلدىراتىن جانە جاڭا كوكجيەكتەردى اشۋعا شابىتتاندىراتىن ارمان، - دەيدى ول.
اسەل بۇگىندە 11-سىنىپتا وقىپ ءجۇر. مەكتەپ اكىمشىلىگى پوليگلوت قىز وقۋشىلار اراسىندا ەڭبەكقورلىعىمەن جانە تاربيەسىمەن وزگەلەرگە ۇلگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ جەتىستىكتەرى قۇربى-قۇرداستارىن ىنتالاندىرىپ، بىلىمگە دەگەن تالپىنىس پەن تاباندىلىق وراسان ناتيجەلەرگە جەتكىزەتىنىن دالەلدەپ وتىر.
اۆتور
مۇرات اياعان