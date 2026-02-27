ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:55, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەرتىس بويىنا كوكتەم قاشان كەلەدى

    پاۆلودار. KAZINFORM - اۋا رايىن بولجاۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ناۋرىز ايىندا كۇن رايى قۇبىلمالى بولادى. ءوڭىر تۇرعىندارى كوكتەمنىڭ ناعىز شۋاعىن ايدىڭ ورتاسىنا قاراي سەزىنە الادى.

    ШҚО-да көктемнің алғашқы айында ауа райы қандай болады
    فوتو: Freepik

    «قازگيدرومەت» ر م ك وڭىرلىك فيليالى ناۋرىز ايىندا ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى نورمادان ءبىر گرادۋسقا جوعارى بولاتىنىن حابارلادى. ايدىڭ باسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 8-… 13- گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 3-… 2+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ودان كەيىن تۇندە 19-… -24 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 7-… 12- گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجانادى

    - ەكىنشى ونكۇندىكتە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ كوتەرىلۋى كۇتىلەدى: تۇندە 3-… 2+ گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 7+… 12+ گرادۋسقا دەيىن، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 15+ گرادۋسقا دەيىن. سوڭعى ونكۇندىكتە تەمپەراتۋرا ءجيى اۋىتقيدى: تۇندە 3-… 2+ گرادۋستان 8-… 13- گرادۋسقا دەيىن (وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 5- گرادۋسقا دەيىن)، كۇندىز 7+… 12+ گرادۋستان (وڭتۇستىكتە 15+ گرادۋسقا دەيىن) 3-… 2+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، - دەپ حابارلادى اۋا رايىن بولجاۋشىلار.

    سونداي-اق بۇل ايداعى جاۋىن-شاشىن مولشەرى نورمادان جوعارى بولادى. ناۋرىزدىڭ باسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن كۇتىلەدى، ال ايدىڭ ورتاسىنا قاراي جاڭبىر ارالاس قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن. اي بويى اۋىق- اۋىق سەكۋندىنا 15- 20 مەترگە جەتەتىن ەكپىندى جەل سوعۋى ىقتيمال.

