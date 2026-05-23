ەرتىس بويىندا 110 مىڭنان استام وقۋشى جازعى دەمالىسپەن قامتىلادى
پاۆلودار. KAZINFORM - جازعى دەمالىس ۋاقىتىندا وبلىستا 110 مىڭنان استام وقۋشىنى قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل - 1-10-سىنىپتاردا ءبىلىم الىپ جاتقان بالالاردىڭ 99,1 پايىزى.
وڭىرلىك ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنان اتاپ وتكەندەي، بالالار دەمالىسىنىڭ ينفراقۇرىلىمى ەداۋىر كەڭەيتىلىپ، مەكتەپ جانىنداعى لاگەرلەردىڭ سانى 334 تەن 356 عا، بەيىندىك لاگەرلەر 357 دەن 576 عا دەيىن كوبەيگەلى وتىر. الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى بالالاردى قولداۋعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. الداعى جازدا 35389 بالا دەمالىس جانە ساۋىقتىرۋ ءىس-شارالارىمەن قامتىلسا (بۇل قاجەتتىلىكتىڭ 100 پايىزى)، جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ قورى ەسەبىنەن 10829 بالا جولدامامەن قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل ماقساتقا 268,8 ميلليون تەڭگە بولىنگەن.
- جازعى دەمالىس كەزەڭىن ۇيىمداستىرۋعا وبلىستىق بيۋدجەتتەن جالپى سوماسى 669 ميلليون تەڭگە قاراجات قاراستىرىلعان. دەمالىستى قاۋىپسىز ءارى ساپالى تۇردە ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا وبلىس اۋماعى بويىنشا قالا سىرتىنداعى 11 لاگەردىڭ جۇمىسى جوسپارلانۋدا. ونىڭ ىشىندە جىل بويى قىزمەت كورسەتەتىن «جاس داۋرەن» (باياناۋىل اۋدانى) مەن «بالداۋرەن» (ميچۋرين اۋىلى) لاگەرلەرى جازعى كەزەڭدە 1800 بالانى قابىلداي الادى. ماۋسىمدىق لاگەرلەردە 3538 بالانىڭ دەمالىسى ۇيىمداستىرىلادى. جالپى لاگەرلەردىڭ جۇمىس كەزەنى 1-ماۋسىمنان 27-تامىزعا دەيىن جالعاسادى،-دەپ اتاپ ءوتتى وڭىرلىك ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى الما ايتۋاروۆا.
بۇدان بولەك، 38 مىڭنان استام بالانى قامتيتىن 356 مەكتەپ جانىنداعى لاگەرلەر مەن 61 مىڭنان استام وقۋشىنى قابىلدايتىن 576 بەيىندىك لاگەر اشىلادى. بەلسەندى دەمالىستى ۇناتاتىندار ءۇشىن 41 شاتىرلى جانە كيىز ءۇي لاگەر ۇيىمداستىرىلادى.
لاگەرلەردە IT سالاسىن ناسيحاتتاۋعا، جاساندى ينتەللەكتى قۇرالدارىن ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرىلەدى. اقپاراتتىق تەحنولوگيالار كوللەدجىنىڭ IT-hub بازاسىندا ماۋسىم ايىندا 5-9 سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان جاساندى ينتەللەكتى مەن باعدارلامالاۋ نەگىزدەرىن ۇيرەتەتىن «Prompt Ai Lab» جازعى مەكتەبى ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق مەكتەپ جانىنداعى لاگەرلەردە «بولاشاق IT لاگەر: جاساندى ينتەللەكتى جانە سيفرلىق باعدارلامالىق رەسۋرستار» اتتى 12 كۇندىك حاكاتون وتەدى.