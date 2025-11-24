ەرتىس-بايان وڭىرىندە قابان كوبەيە باستاعان
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ اۋماعىندا قازىرگى كۇنى 200 دەن استام قابان بار. ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ ينسپەكتورلارى تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزىپ كەلەدى.
سوڭعى ۋاقىتتا ەرتىس قاۋمالىندا جابايى جانۋارلار كوبەيىپ كەلەدى. سونىڭ ىشىندە ەلىك پەن قاباننىڭ سانى ارتا تۇسكەن.
بيىل جابايى جانۋارلار اقسۋ قالاسى ماڭىنداعى ساياجايلارعا ءجيى كىرگەن. ادامنان قايمىقپايتىن قاباننىڭ كوبەيۋى تۇرعىنداردى عانا ەمەس، ورمانشىلاردى دا الاڭداتىپ وتىر. ايتۋلارىنشا، جابايى جانۋارلار ادەتتە ىمىرت ۇيىرىلە باستاعاندا ورماننان شىعادى. اسىرەسە اقسۋ مەن پاۆلودار قالالارىنىڭ ماڭايىندا ءجيى كەزدەسەدى.
- قابانداردىڭ ساياجاي اۋماعىنا كىرگەنى تۋرالى تۇرعىندار بىرنەشە مارتە شاعىمداندى. ولاردىڭ تىرشىلىك ەتۋىنە قولايلى ورتا - وزەننىڭ جاعاسى، نۋ ورمان، قالىڭ قامىس. ەرتىس قاۋمالىنىڭ اقسۋ قالاسى ماڭىندا جابايى شوشقالاردىڭ سانى 40 تان اسادى. تۇنگى ۋاقىتتا قورەك ىزدەپ، ساياجايلارعا كەلەدى. بۇل جەردە بىرنەشە ساياجاي الابى بار. ال قابانداردىڭ وبلىستاعى جالپى سانى 200 دەن اسادى، - دەيدى وڭىرلىك ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باسشىسى اجدار ءجۇسىپوۆ.
قابان جىرتقىش اڭدار قاتارىنا جاتادى. ورمانشىلار سوعان وراي تۇرعىندارعا ساق بولۋدى ەسكەرتىپ وتىر. جابايى جانۋار جۇرگەن جەرىنىڭ ءبارىن قوپارىپ، ءشوپتىڭ تامىرلارىمەن قورەكتەنەدى. ەرتىس قاۋمالىندا اڭشىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە تىيىم سالىنعان. جابايى اڭنىڭ سانىن رەتتەۋگە مۇمكىندىك جوق.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىندا فوتوتۇزاققا ءبىر مەزگىلدە بىرنەشە اڭ ءتۇسىپ قالعانى تۋرالى جازعانبىز.