ەرتىس-بايان وڭىرىندە ج و و-لاردا قانشا ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - وڭىردەگى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ جاتقانداردىڭ ۇلەسى %3,9 عا ارتقانى بايقالىپ وتىر. بيىل جەرگىلىكتى وقۋ ۇيىمدارىندا جاڭادان 6 مىڭنان استام ستۋدەنت قابىلدانعان.
پاۆلودار وبلىسىندا ءۇش ۋنيۆەرسيتەت پەن ءبىر ينستيتۋت بار.
وڭىرلىك ستاتيستيكا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان وقۋ ورىندارىندا قازىرگى ۋاقىتتا 15656 ادام ءبىلىم الىپ جاتىر. ءبىلىم الۋشىلار سانى بىلتىرعى وقۋ جىلىمەن سالىستىرعاندا %3,9 عا وسكەن.
- ءبىلىم الۋشىلاردىڭ قاتارىنداعى نازىك جانداردىڭ ۇلەسى - %49,1. بارلىق ستۋدەنتتەر كۇندىزگى وقۋ ءتۇرىن تاڭداعان. بيىل ج و و-لار 6075 ادامدى جاڭادان وقۋعا قابىلداعان. تالاپكەرلەردىڭ %47,8 ى ورتا وقۋ ورنىنان كەيىن قۇجات تاپسىرعاندار بولسا، %42 ى كوللەدج بىتىرگەندەر، - دەپ حابارلادى وبلىستىق ستاتيستيكا دەپارتامەنتىنەن.
ءبىلىم الۋشىلاردىڭ %40,4 ى ماماندىقتارىن مەملەكەتتىك تىلدە مەڭگەرىپ جاتىر. ج و و-لاردا شەت مەملەكەتتەردەن كەلگەن 249 ادام وقيدى.
وقۋ ۇيىمدارىندا ستۋدەنتتەرگە 896 وقىتۋشى ساباق بەرەدى. ولاردىڭ اراسىندا 47 عىلىم دوكتورى، 298 عىلىم كانديداتى، 53 پروفەسسور، 218 دوتسەنت بار. فيلوسوفيا دوكتورى (PhD) عىلىمي دارەجەسىن 157 وقىتۋشى، ماگيستر اكادەميالىق دارەجەسىن 342 ادام يەلەنگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، مۇعالىم جۇكتەمەسىن ازايتۋعا باعىتتالعان ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى ىسكە قوسىلادى.
اۆتور
مۇرات اياعان