ەرتىس- بايان ءوڭىرىنىڭ بەس مىڭنان استام تۇلەگى «اق بانتيك» ءانىن شىرقادى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ 5 مىڭنان استام مەكتەپ تۇلەگى بيىلعى قوشتاسۋ كەشتەرىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، جۇرەكتەرگە جىلى اسەر سىيلاعان تاعىلىمدى باستاماعا ءۇن قوستى.
جاس تۇلەكتەر قازاق رۋحانياتىنىڭ كورنەكتى وكىلى مۇحتار شاحانوۆتىڭ سوزىنە، سازگەر ءشامشى قالداياقوۆتىڭ اۋەنىنە جازىلعان ايگىلى «اق بانتيك» ءانىن ءبىر مەزەتتە قوسىلىپ ورىنداپ، اسەرلى رۋحاني اتموسفەرا قالىپتاستىردى.
مىڭداعان جاستىڭ ءبىر ۋاقىتتا اۋەلەتە شىرقاعان ءانى مەكتەپپەن قوشتاسقان قيماس ساتتەردىڭ، بالالىق شاقتاعى ءتاتتى ەستەلىكتەردىڭ، ۇستازعا دەگەن شىنايى العىستىڭ جانە بولاشاققا دەگەن سەنىمنىڭ سيمۆولىنا اينالدى. بۇل باستاما قازاق ونەرى مەن رۋحانياتىنا دەگەن قۇرمەتتىڭ جارقىن كورىنىسىن كورسەتتى.
فوتو: پاۆلودار وبلىسى ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى
- بۇل چەللەندجگە قاتىسۋ مەن ءۇشىن وتە جارقىن ءارى ەستە قالارلىق وقيعا بولدى. اسىرەسە ءدال ەكىباستۇز تۇلەكتەرىنىڭ وبلىس بويىنشا وسىنداي اۋقىمدى جوبانى العاش بولىپ باستاعانىن سەزىنۋ ەرەكشە قۋانىش سىيلادى. 500 دەن استام وقۋشىنىڭ ءبىر مەزەتتە قوسىلىپ ءان ورىنداۋى سول ساتتە شىنايى بىرلىكتى، قولداۋدى جانە ەرەكشە رۋحاني اتموسفەرانى سەزىندىردى. «اق بانتيك» ءانى مەكتەپ جىلدارىن، دوستىقتى، سۇيىكتى ۇستازداردى جانە ۋاقىتتىڭ قالاي تەز وتكەنىن قايتا ەسكە سالدى. وسىنداي ساتتەر ءار تۇلەكتىڭ جۇرەگىندە ءومىر بويى ساقتالاتىنىنا سەنەمىن، - دەيدى ەكىباستۇز قالاسى № 5-جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىنىڭ 11-«ب» سىنىپ وقۋشىسى يليا گالۋتۆا.
ال ەكىباستۇزدىق تاعى ءبىر تۇلەك مەرۋەرت كوككوزوۆا مەكتەپ بىتىرگەن كەزدە ءدال وسى «اق بانتيك» ءانىن ۇلكەن ساحنادا ورىنداسام دەپ ارمانداعانىن جەتكىزدى.
- سول ارمانىمنىڭ ورىندالۋى مەن ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش بولدى. اسىرەسە ەكىباستۇزدىڭ جۇزدەگەن تۇلەكتەرىمەن بىرگە ءبىر ءاندى قوسىلىپ ايتقان ءسات ءالى كۇنگە دەيىن كوز الدىمدا. ءبىر ساتتە ءبارىمىزدىڭ كوڭىلىمىز تولقىپ، مەكتەپپەن قوشتاسىپ جاتقانىمىز انىق سەزىلدى. بۇل ءان ماعان بالالىق شاعىمدى، سىنىپتاستارىمدى، قوڭىراۋ ءۇنىن، مەكتەپتەگى ەڭ باقىتتى كۇندەردى ەسكە ءتۇسىردى. وسىنداي اسەرلى چەللەندجدىڭ ءبىر بولىگى بولعانىما وتە قۋانىشتىمىن، - دەپ ەرەكشە تولعانىسىن جەتكىزدى جاس تۇلەك.
ءوڭىر بويىنشا ەرەكشە چەللەندجدى ەكىباستۇز قالاسىنداعى ەستاي اتىنداعى مۋزىكالىق مەكتەپ العاشقى بولىپ ۇيىمداستىرعان ەدى. ءبىلىم ۇياسىنىڭ ديرەكتورى اسەمگۇل دوكۋلوۆانىڭ ايتۋىنشا، ۇل-قىزدار «اق بانتيكتىڭ» سوزدەرىن بىردەن جاتتاپ الىپ، دايىندىققا ىنتالانا كىرىسكەن. مۇحتار شاحانوۆتىڭ رۋحتى، اسەرلى جىرلارىن بارلىعى بىلەدى. ال ونىڭ سوزىنە جازىلعان مۇنداي اياۋلى، ساعىنىشتى ءاندى اعا بۋىن جاتتاپ وسكەنى انىق. چەللەندج بۇل تۇرعىدان العاندا اقىننىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋدىڭ ءبىر ۇلگىسىنە اينالعان.
- قۇلاققا جاعىمدى، سازدى ءاندى ورىنداۋدىڭ ءوزى تۇلەكتەرگە ەرەكشە ءلاززات سىيلادى دەپ ويلايمىن. قالا بويىنشا 21 مەكتەپتەن جالپى سانى 500 وقۋشى جينالدى. تۇلەكتەر ءان سالىپ تۇرعاندا «سەرپانتين» حورەوگرافيالىق انسامبلىنىڭ مۇشەلەرى ۆالس بيلەپ، ەرەكشە ۇيلەسىم تاپتى. جالپى ەكىباستۇز قالاسى بويىنشا بۇگىندە 11-سىنىپتاردى 1109 بالا اياقتاعالى وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مۋزىكا مەكتەبىنىڭ باسشىسى.
ەستاي اتىنداعى مۋزىكالىق مەكتەپتە بۇگىندە 730 بالا ونەردىڭ سان سالاسىن ۇيرەنىپ جاتىر. مۇندا 15 ءتۇرلى مۋزىكالىق باعىت ۇيرەتىلەدى. بيىلعى وقۋ جىلى تابىستى ءورىلىپ، شاكىرتتەرى وبلىستىق، رەسپۋبليكالىق ونەر دودالارىنان جۇلدەلى ورالىپتى. سونىڭ ءبىرى - ءتورت جىلدا ءبىر رەت ۇيىمداستىرىلاتىن «جاس مۋزىكانت» رەسپۋبليكالىق بايقاۋىندا مەكتەپ حورى ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ العان. الماتى، شىمكەنت سياقتى ءىرى شاھارلاردىڭ ونەر ۇجىمدارىن جولدا قالدىرعان جاس ونەرپازداردىڭ ونەرىن قازىلار القاسى جوعارى باعالاپتى.
چەللەندجگە بەلسەنە قاتىسقان مەكتەپتەر اراسىندا پاۆلودار قالاسىنداعى باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى ءبىلىم شاڭىراعى بار. بۇل مەكتەپتە بۇگىندە 1511 وقۋشى ءبىلىم الىپ جاتىر. مەكتەپ ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى امانگەلدى بالتاباي ۇلىنىڭ سوزىنشە، تۇلەكتەر ءۇشىن چەللەندج ەرەكشە ساتتەرگە تولى وتكەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل اسەرلى ءىس- شارا پاۆلودار وبلىسى تۇرعىندارىنىڭ ۇسىنىسى نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلعان. يگى باستامانى ءوڭىردىڭ بارلىق قالا مەن اۋدانداردىڭ ءبىلىم بەرۋ بولىمدەرى قولداپ، ۇيىمداستىردى. ءبىر انگە بىرىگىپ، ءبىر سەزىمدى بولىسكەن مىڭداعان تۇلەك سول ساتتە مەكتەپپەن عانا قوشتاسقان جوق. ولار ۇلتتىق ونەر مەن رۋحانياتقا دەگەن تەرەڭ قۇرمەتتىڭ، ۇرپاقتار ساباقتاستىعىنىڭ جانە تۋعان ەلگە دەگەن شىنايى سۇيىسپەنشىلىكتىڭ ايقىن ۇلگىسىن كورسەتتى.
«اق بانتيك» - قازاق مۋزىكا ونەرىندەگى ەڭ نازىك ءارى ومىرشەڭ تۋىندىلاردىڭ ءبىرى. بۇل ءان جايدان-جاي تۋا سالعان شىعارما ەمەس، ناقتى ومىرلىك وقيعاعا بايلانىستى جارىققا شىققان. 1966 -جىلى ءشامشى قالداياقوۆ پەن مۇحتار شاحانوۆتىڭ جاقىن دوسى قاراجان ءابىلازىموۆ شاڭىراق كوتەرەدى. ونىڭ جارى مەكتەپتى جاڭا عانا بىتىرگەن، شاشىنا اق بانتيك تاققان جاس قىز پاتيما تورەحانوۆا ەدى. تويعا دايىندىق كەزىندە ءشامشى مەن مۇحتار دوستارىنا ەرەكشە تارتۋ جاساۋدى ويلايدى. ادەتتەگى سىيلىقتىڭ ورنىنا ەكەۋى ءان ارناۋدى ءجون كورەدى. جاستاردىڭ قۋانىشىنا ارنالىپ تۋعان ءان بىردەن جۇرتتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ، توي ۇستىندە-اق كوپشىلىك قوسىلىپ ايتىپ كەتەدى. سول كەزەڭدەگى ەستەلىكتەرگە قاراعاندا، ءاندى تويعا كەلگەندەر بىردەن جاتتاپ الىپ، كەيىن ەل اراسىنا تاراتا باستاعان.
مۇرات اياعان