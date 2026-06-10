ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەلدەگى بەنزين باعاسىنا تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ قورى جەتكىلىكتى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- قازىر جانار-جاعارماي قورى جەتكىلىكتى. بەنزين قورى 36 كۇنگە، ال ديزەل وتىنى 34 كۇنگە جەتەدى. وسى كولەمدى ەسكەرە وتىرىپ، وتىن نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە قاۋقارلىمىز، - دەدى ە. اقكەنجەنوۆ پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى جاعارماي باعاسىنا ۇنەمى نازار اۋدارىپ وتىر.
- وتىن باعاسى بىردەن 50-100 تەڭگەگە شارىقتايدى دەگەن ءۋاج شىندىققا جاناسپايدى. جاعداي باقىلاۋدا. قاجەت بولعان جاعدايدا، مينيسترلىك مىندەتتى تۇردە ءتيىستى شارا قابىلدايدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقپاروۆ بەنزين باعاسى بىرتىندەپ كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.