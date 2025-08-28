ەرتەگى وقۋ ينتەرنەتتەن شارشاعاندى باسادى
ۇزاق ۋاقىت ينتەرنەتتە وتىرۋ، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن جاڭالىقتار لەنتاسىن شولىپ شىعۋ ادامدى تەز شارشاتادى. الايدا قاراپايىم ەرتەگىلەردى وقۋ، مىسالى، گريم باۋىرلارىنىڭ شىعارمالارىن، كوڭىل-كۇيدى جاقسارتىپ، كۇش-قۋاتتى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
جاڭا زەرتتەۋگە 400 دەن استام ستۋدەنت قاتىسقان. ءبىر توپ ستۋدەنت ۇزدىكسىز ينتەرنەتتە بولعان، ەكىنشى توپ كەيىن ەرتەگى وقىعان، ال ءۇشىنشى توپ تەك ەرتەگىمەن شەكتەلگەن. ناتيجەلەر ايقىن كورىندى: ۇزدىكسىز ينتەرنەتتى شولعان ستۋدەنتتەردىڭ كوڭىل-كۇيى تومەندەپ، سترەسس دەڭگەيى جوعارىلاعان. ال ينتەرنەتتەن كەيىن ەرتەگى وقىعاندار بىردەن سەزىمىن جاقسارتىپ، تىنىشتالىپ، كۇش-قۋاتىن قالپىنا كەلتىرگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ەرتەگىنىڭ ەرەكشەلىگى وقۋ ەموتسيا مەن قيالدى ىسكە قوسۋىندا. نازار اۋدارۋدى باسقا نارسەگە اۋىستىرىپ، ميعا جاڭالىقتاردىڭ ۇزدىكسىز اعىمىنان دەمالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، ەرتەگىلەر بالالىق شاق اتموسفەراسىنا قايتا ورالۋدى قامتاماسىز ەتىپ، جان تىنىشتىعىن سىيلايدى.
زەرتتەۋشىلەر اتاپ وتكەندەي، قازىرگى سيفرلىق الەمدە، كونتەنت ءار سەكۋند سايىن وزگەرىپ وتىراتىن جەردە، كلاسسيكالىق ەرتەگىلەر ينتەرنەتتەگى شارشاۋدى جەڭىلدەتۋدىڭ قاراپايىم جانە قولجەتىمدى جولى. ولاردى وقۋ ءۇشىن ارنايى قوسىمشا، ترەنينگ نەمەسە اقشا قاجەت ەمەس.
قازىرگى زەرتتەۋلەر تەك قىسقا مەرزىمدى اسەردى كورسەتكەن، ال بولاشاقتا بۇل ءادىستىڭ جاسوسپىرىمدەر مەن قارت ادامدارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن تەكسەرۋ قاجەت. دەگەنمەن، ەرتەگىلەر ۇزاق ۋاقىت ونلاين بولعاننان كەيىن ميدى دەمالدىرۋدىڭ قاراپايىم جانە ءتيىمدى ءتاسىلى ەكەنىن دالەلدەدى.