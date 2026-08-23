ەرتەگى گۇلىندەي: قازاقستاندا سيرەك كەزدەسەتىن بۇيرا لالاگۇل بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن بۇيرا لالاگۇل تابيعاتتا سيرەك كەزدەسەدى. ەرەكشە پىشىنىمەن كوز تارتاتىن بۇل گۇل تاۋلى ايماقتاردىڭ ورماندى جانە شالعىندى بولىكتەرىندە وسەدى.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءبىر قاراعاندا بۇيرا لالاگۇل ەرتەگى گۇلىندەي كورىنەدى.
- كۇلتەلەرى كەيىن قاراي قايىرىلىپ، ەرەكشە ءپىشىن تۇزەتىن بۇيرا لالاگۇل - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن سيرەك وسىمدىكتەردىڭ ءبىرى. بۇل گۇل تابيعاتتا كوزگە جيى تۇسە بەرمەيدى. ول تاۋلى ايماقتاردىڭ ورماندى جانە شالعىندى بولىكتەرىندە ءوسىپ، جاز مەزگىلىندە ەرەكشە رەڭىمەن كوز تارتادى، - دەيدى ماماندار.
بۇيرا لالاگۇلدىڭ اسەمدىگى — تەك سىرتقى كورىنىسىندە ەمەس. تابيعي پوپۋلياتسياسىنىڭ ساقتالۋى ونىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسىن قورعاۋمەن تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان سيرەك گۇلدى كورگەندە ەڭ دۇرىس ارەكەت - ۇزبەي، تاماشالاپ قانا ءوتۋ.
مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، قىزىل كىتاپتىڭ ءار پاراعى بىزگە ءبىر قاراپايىم قاعيدانى ەسكە سالادى: تابيعاتتاعى ەڭ ادەمى دۇنيەلەر ءوز ورنىندا قالعاندا عانا قۇندى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندا وسەتىن، سيرەك كەزدەسەتىن قىزعالداقتار تۋرالى جازعانبىز.