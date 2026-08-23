KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەرتەگى گۇلىندەي: قازاقستاندا سيرەك كەزدەسەتىن بۇيرا لالاگۇل بار

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن بۇيرا لالاگۇل تابيعاتتا سيرەك كەزدەسەدى. ەرەكشە پىشىنىمەن كوز تارتاتىن بۇل گۇل تاۋلى ايماقتاردىڭ ورماندى جانە شالعىندى بولىكتەرىندە وسەدى.

    Ертегі гүліндей: Қазақстанда сирек кездесетін бұйра лалагүл бар
    Фото: Gov.kz

    ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءبىر قاراعاندا بۇيرا لالاگۇل ەرتەگى گۇلىندەي كورىنەدى.

    Ертегі гүліндей: Қазақстанда сирек кездесетін бұйра лалагүл бар
    Фото: Gov.kz

    - كۇلتەلەرى كەيىن قاراي قايىرىلىپ، ەرەكشە ءپىشىن تۇزەتىن بۇيرا لالاگۇل - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن سيرەك وسىمدىكتەردىڭ ءبىرى. بۇل گۇل تابيعاتتا كوزگە جيى تۇسە بەرمەيدى. ول تاۋلى ايماقتاردىڭ ورماندى جانە شالعىندى بولىكتەرىندە ءوسىپ، جاز مەزگىلىندە ەرەكشە رەڭىمەن كوز تارتادى، - دەيدى ماماندار.

    Ертегі гүліндей: Қазақстанда сирек кездесетін бұйра лалагүл бар
    Фото: Gov.kz

    بۇيرا لالاگۇلدىڭ اسەمدىگى — تەك سىرتقى كورىنىسىندە ەمەس. تابيعي پوپۋلياتسياسىنىڭ ساقتالۋى ونىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسىن قورعاۋمەن تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان سيرەك گۇلدى كورگەندە ەڭ دۇرىس ارەكەت - ۇزبەي، تاماشالاپ قانا ءوتۋ.

    Ертегі гүліндей: Қазақстанда сирек кездесетін бұйра лалагүл бар
    Фото: Gov.kz

    مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، قىزىل كىتاپتىڭ ءار پاراعى بىزگە ءبىر قاراپايىم قاعيدانى ەسكە سالادى: تابيعاتتاعى ەڭ ادەمى دۇنيەلەر ءوز ورنىندا قالعاندا عانا قۇندى.

    Ертегі гүліндей: Қазақстанда сирек кездесетін бұйра лалагүл бар
    Фото: Gov.kz

    بۇدان بۇرىن قازاقستاندا وسەتىن، سيرەك كەزدەسەتىن قىزعالداقتار تۋرالى جازعانبىز.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور