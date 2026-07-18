نۇرتورە ءجۇسىپ: قازاقتى العا سۇيرەيتىن ەكى-اق نارسە بار
استانا.قازاقپارات-بەلگىلى قوعام قايراتكەرى نۇرتورە ءجۇسىپتىڭ ايتۋىنشا، دامىعان مەملەكەتتەردىڭ جەتىستىككە جەتۋىنىڭ باستى نەگىزى - ەڭبەكقورلىق پەن تەمىردەي ءتارتىپ.
ونىڭ پىكىرىنشە، ۋاقىتتى ءتيىمدى پايدالانۋ، جاۋاپكەرشىلىك پەن كۇندەلىكتى ومىردەگى ءتارتىپ كەز كەلگەن ەلدىڭ وركەندەۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
قازىرگى قازاق قوعامىندا ساعاتتاپ كەشىگىپ باستالاتىن توي-تومالاقتار مەن ءتۇن ورتاسىنا دەيىن سوزىلاتىن جيىندار ۋاقىتتى ىسىراپ ەتىپ قانا قويماي، ادامنىڭ بيولوگيالىق ىرعاعىنا دا كەرى اسەرىن تيگىزەدى. شالا ۇيقىمەن، دۇرىس تىنىقپاي جۇمىسقا شىعۋ ەڭبەك ونىمدىلىگىن تومەندەتىپ، ساپالى ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە كەدەرگى كەلتىرەدى. سوندىقتان بيولوگيالىق زاڭدىلىقتاردى ساقتاپ، دەنساۋلىققا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ - ەل بولاشاعى ءۇشىن ماڭىزدى مىندەتتەردىڭ ءبىرى.
قايراتكەر بۇگىنگى جاھاندىق باسەكە جاعدايىندا جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا جانە ەۋروپانىڭ دامىعان ەلدەرى ۋاقىتتى ءتيىمدى پايدالانۋ مەن ءتارتىپتىڭ ارقاسىندا العا وزىپ كەتكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، جاستار ماقساتسىزدىق پەن ۇيقىسىزدىققا بوي الدىرماي، زامان تالابىنا بەيىمدەلىپ، ۋاقىتتىڭ قادىرىن ءبىلۋى قاجەت. سوندا عانا ەلدىڭ دامۋىنا ناقتى ۇلەس قوسا الادى.
«دامىعان ۇلتتاردىڭ، وزىپ كەتكەن مەملەكەتتەردىڭ بارلىعىن الىپ قاراساق، ءبىرىنشى - ءتارتىپ. سونىڭ ءبارىن ۇلكەن دەڭگەيگە جەتكىزگەن - ءتارتىپ. ياعني ول قاراپايىم، تاڭنان جۇمىسقا بارعاننان كەتكەنگە دەيىنگى ارالىقتاعى ءتارتىپ - قىزمەتتىڭ ءتارتىبى، ودان قالعانى - ومىردەگى ءتارتىپ. ەڭبەك پەن ءتارتىپ - قازاق قوعامىن العا جەتەلەيتىن ۇلكەن كۇش. ءبىز دامىعان 50 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەمىز دەپ ۇلكەن مىندەت قويدىق. «زامانىڭ تۇلكى بولسا، تازى بوپ شال» دەگەن بار عوي. ول دەگەنىمىز - ادىسكە، ايلاعا، ارەكەتكە، ناقتى ماقساتقا بايلانىستى»، دەيدى نۇرتورە ءجۇسىپ.
قوعام قايراتكەرى جاستاردى ۇيقى رەجيمىنە ەرەكشە ءمان بەرۋگە شاقىرىپ، دەنساۋلىقتى ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن تاعى ءبىر مارتە ەسكە سالدى.
«قازاق قاۋىمىنا ايتارىم، بيولوگيالىق سيكلدى ساقتاۋ كەرەك. بۇل - دەنساۋلىقتىڭ كەپىلى»، دەدى قوعام قايراتكەرى.