ەرتايەۆتى تۇرمەدەن بوساتقان سۋديا جازالانا ما
الماتى. KAZINFORM - جوعارعى سوت «Bank RBK- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى جومارت ەرتايەۆتى قاماۋدان بوساتۋ تۋرالى قاۋلىنىڭ كۇشىن جويۋ زاڭعا قايشى ما؟» دەگەن سۇراققا تۇسىنىك بەردى.
ەكس-بانكير قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا راقىمشىلىققا ءىلىنىپ، بوستاندىققا شىققان ەدى. الايدا كەيىن الماتى وبلىستىق سوتى بۇل شەشىمنىڭ كۇشىن جويدى. سوت مۇنداي شەشىمگە جازا مەرزىمىن ەسەپتەۋدە كەتكەن قاتەلەر مەن پروتسەسسۋالدىق سايكەسسىزدىكتەر سەبەپ بولعانىن ءتۇسىندىردى.
اگەنتتىك ءتىلشىسى وسى جاعدايعا بايلانىستى جوعارعى سوتقا رەسمي ساۋال جولداپ، «ەرتايەۆتى بوساتقان سۋديا تارتىپتىك جاۋاپقا تارتىلۋى مۇمكىن بە؟» دەگەن سۇراق قويدى.
- ق ر «سوت جۇيەسى جانە سۋديالاردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ نورمالارىنا سايكەس، سوت اكتىسىن وزگەرتۋ نەمەسە كۇشىن جويۋدىڭ ءوزى زاڭ بۇزۋ بولىپ ەسەپتەلمەيدى. ەگەر جوعارى تۇرعان سوت ساتىسى تاراپىنان زاڭدى ورەسكەل بۇزۋ فاكتىسى انىقتالماسا، سۋديا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلمايدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ەسكە سالايىق، جومارت ەرتايەۆ 2018-جىلعى مامىردا ماسكەۋدە قازاقستان ءى ءى م ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا ۇستالعان. ول اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان.
2019-جىلعى ناۋرىزدا ول رەسەي فەدەراتسياسىنان قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، ەرتايەۆ 2011-2017-جىلدارى قىزمەتتىك وكىلەتىن پايدالانىپ، الدىن الا ءسوز بايلاسقان تۇلعالارمەن بىرگە «Bank RBK» ا ق- نان 144 ميلليارد تەڭگە جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى. بۇل ىسكە بارلىعى 54 ادام تارتىلىپ، ولاردىڭ قاتارىندا 41 توپ-مەنەدجەر مەن بانك قىزمەتكەرلەرى بولعان.
2020-جىلعى قاراشادا الماتى سوتى جومارت ەرتايەۆتى 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.