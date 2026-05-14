ەرتەڭ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ تۇركىستانعا كەلەدى
تاشكەنت. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 15-مامىردا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاقستانعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كورشىلەس ەلدىڭ باسشىسى تۇركىستان قالاسىندا وتەتىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ «جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ» تاقىرىبىنداعى بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسادى.
شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن حابارلاعانداي، ءىس-شارا بارىسىندا ۇيىم اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ مۇمكىندىكتەرى قارالادى. اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنتتەر ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋ، ساۋدا دالىزدەرى مەن سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن تالقىلايدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىلارى حالىقارالىق جانە وڭىرلىك ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسادى.
سامميت قورىتىندىسى بويىنشا تۇركىستان دەكلاراتسياسىن قابىلداۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، ەرتەڭ تۇركىستان قالاسىندا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتى وتەدى. اۋقىمدى ءىس-شارا الدىندا ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆ Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن جازباشا سۇحباتتا العاشقى بەسجىلدىق قانداي جەتىستىكتەرمەن تۇيىندەلىپ جاتقانىن ايتتى.