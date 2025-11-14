ەرتەڭ Silk Way Star جوباسىنىڭ جارتىلاي فينالى وتەدى
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسىندا Silk Way Star جوباسىنىڭ توعىزىنشى ەپيزودى شىعادى. بۇل مۋزىكالىق بايقاۋدىڭ جارتىلاي فينالى، ياعني ارتىستەر ءۇشىن ەڭ جاۋاپتى كەزەڭ.
وسى شىعارىلىمدا بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردى ەرەكشە سىناق كۇتىپ تۇر. ولار ساحناعا قازاقستاننىڭ ەسترادا جۇلدىزدارىمەن بىرگە شىعادى. بەلۋچچي، AZ، ارداق بالاجانوۆا، جارقىناي حانايىم سياقتى بەلگىلى ارتىستەرمەن دۋەت كەزىندە ولار ءوز ونەرىندەگى ەرەكشەلىكتى كورسەتىپ قانا قويماي، شاقىرىلعان ءانشىنىڭ ستيلىمەن ۇندەسۋى كەرەك بولادى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن ەپيزودتا مالايزيالىق يازمين ازيز ۇزدىك شىققان بولاتىن. ەكىنشى ورىندا ارمەنيا وكىلى سارو گيەۆورگيان تۇر. ۇزدىك ۇشتىكتى قىتايلىق چجان حەسيۋان تۇيىندەدى.
بايقاۋدان ءۇمىتىن تاجىكستاندىق فاحريددين حاكيموۆ ءۇزىپ الا جازدادى. ول قىتايلىق ءادىلقازىلار القاسىنىڭ ۆەتونى قولدانۋىنىڭ ارقاسىندا جوبادا قالدى. وسىلايشا، بايقاۋدى ۇيىمداستىرۋشى ەلدەر - قازاقستان مەن قىتاي ۆەتو قۇقىعىنان ايىرىلدى.
ال بايقاۋدا بارلىعى 8 ونەرپاز قالدى. «جىبەك جولى جۇلدىزى» جاقىندا انىقتالادى. ەپيزودتىڭ اياقتالۋىنا ەكى كۇن قالدى. ارتىستەردى قانداي قويىلىمدار الىپ شىعادى، ال كىمدەرگە جوبادان كەتۋ كەرەك بولادى؟ بۇنى ءار سەنبى سايىن Jibek Joly تەلەارناسىنان ساعات 20:00 دە كورسەڭىز بولادى.
وسىعان دەيىن Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق جوباسىنان كىمدەردىڭ كەتكەنى تۋرالى جازدىق.