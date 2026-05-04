ەرتە عاسىرلارعا جاتاتىن تۇركى رۋنيكالىق ەسكەرتكىشتەردىڭ تولىق كاتالوگى جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسىنىڭ عىلىمي جوباسى اياسىندا بەس تومدىق «تۇركى رۋنيكالىق جازبا ەسكەرتكىشتەرىنىڭ كاتالوگى» جارىق كوردى. بۇل تۋرالى تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميا قىزمەتكەرى نۇردين ۋسەيەۆ مالىمدەدى، دەپ 24kg جازدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، باسىلىمدى ازىرلەۋ جۇمىستارى 2023 -جىلى باستالىپ، زەرتتەۋشى ناپيل بازىلحانمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن. جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا اكادەميا پرەزيدەنتى شاحين مۇستافايەۆ ەلەۋلى ۇلەس قوسقان.
اتالعان ەڭبەكتە العاش رەت VII-IX عاسىرلارعا جاتاتىن، كونە تۇركى تىلىندە تۇركى رۋنيكالىق جازۋمەن جازىلعان بارلىق جازبا ەسكەرتكىشتەر ءبىر جۇيەگە كەلتىرىلىپ، كەشەندى تۇردە ۇسىنىلعان.
كاتالوگتا ءاربىر ەسكەرتكىش تۋرالى تولىق مالىمەت بەرىلگەن: تابىلعان ورنى مەن ۋاقىتى، ءتۇپنۇسقا ءماتىن، ترانسكريپتسياسى، وقىلىمى جانە تۇرىك تىلىنە اۋدارماسى، سونداي-اق گرافيكالىق كوشىرمەلەرى مەن فوتوسۋرەتتەرى قامتىلعان.
زەرتتەۋ ناتيجەسىندە ەۋرازيا اۋماعىندا 689 تۇركى رۋنيكالىق جازبا ەسكەرتكىشى انىقتالعان. ولاردىڭ باسىم بولىگى ءسىبىر مەن وعان ىرگەلەس وڭىرلەردە شوعىرلانعان: 187 سى ەنيسەي الابىندا، 106 سى التاي رەسپۋبليكاسىندا تابىلعان. سونداي-اق موڭعوليادا - 146، قىتايدا - 68 ەسكەرتكىش انىقتالعان.
قىرعىزستان اۋماعىندا 59 ەسكەرتكىش تىركەلگەن.
ورتالىق ازيانىڭ وزگە ەلدەرىندە ولاردىڭ سانى سالىستىرمالى تۇردە از: قازاقستاندا – 20، وزبەكستاندا – 15، تاجىكستاندا - 4. كاۆكاز وڭىرىندە 44 نىسان انىقتالعان.
نەگىزگى تارالۋ ايماعىنان تىس جەرلەردە دە جەكەلەگەن ولجالار بار: ۆەنگريادا – 15، ۋكراينادا – 5، ەستونيادا – 2، تۇركيا مەن سيريادا - ءبىر-بىردەن. تاعى 16 ەسكەرتكىش بايكال-لەنا وڭىرىندە تابىلعان.
جالپى ماتىندەردە 1823 لەكسيكالىق بىرلىك، 485 انتروپونيم، 59 ەتنونيم، 145 توپونيم جانە 17 تەونيم تىركەلگەن. بۇل دەرەكتەر تاريحي-لينگۆيستيكالىق جانە ەتنومادەني زەرتتەۋلەر ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى.
سونداي-اق گرافيكالىق رەكونسترۋكتسيالار مەن فوتوماتەريالداردىڭ باسىم بولىگى اۆتورلاردىڭ كوپجىلدىق دالالىق زەرتتەۋلەرى بارىسىندا جيناقتالعانى اتاپ ءوتىلدى.
