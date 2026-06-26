رەسەيدىڭ قازاقستاننان بەنزين سۇراعانى راس پا - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ رەسەي تاراپى ەلدەگى جانارماي تاپشىلىعىنا بايلانىستى قازاقستاننان بەنزين جەتكىزۋدى سۇرادى دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
- رەسەي فەدەراتسياسىنان رەسمي سۇرانىس بولعان جوق، - دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى اياسىندا.
وسى رەتتە ول قازاقستان رەسەيلىك تاراپىنان بەنزينگە رەسمي سۇرانىس كەلىپ تۇسكەن جاعدايدا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ونى قاراستىرۋعا دايىن ەكەندىگىن جاسىرعان جوق.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 24-ماۋسىمدا Reuters اگەنتتىگى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، رەسەي قازاقستانمەن شامامەن 50 مىڭ توننا ا ي-92 ماركالى بەنزيندى يمپورتتاۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلادى. كورشى ەل مۇنداي قادامعا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنداعى جۇمىستىڭ ىركىلىسىنە بايلانىستى ەلدىڭ ىشكى نارىعىندا ورىن العان تاپشىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن بارىپ وتىر-مىس.
بۇعان دەيىن پوليتسيا كەيىنگى ەكى ايدا 17 توننا جانار-جاعارمايدىڭ زاڭسىز شىعارىلۋىنا توسقاۋىل قويعانىن جازعان ەدىك.