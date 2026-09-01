رەسەيلىكتەر ەندى قۇمار ويىنداردان وزدەرىن شەكتەي الادى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىكتەر قۇمار ويىندارعا وزىنە 1-قىركۇيەكتەن باستاپ تىيىم سالا الادى. بۇل شەكتەۋ كازينولارعا، ويىن اۆتوماتتارى زالدارىنا، بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلارعا قاتىستى بولادى.
وزىنە شەكتەۋ قويۋدىڭ ەكى جولى بار: جەكە كۋالىك نەمەسە تولقۇجاتپەن كەز كەلگەن ح ق ك و-عا (م ف س) جۇگىنۋ نەمەسە ەلەكتروندىق قولتاڭبانى پايدالانىپ «مەملەكەتتىك قىزمەتتەر» («گوسۋسلۋگي») پورتالى ارقىلى ونلاين ءوتىنىش بەرۋ.
ازامات ءوزىن شەكتەۋ مەرزىمىن ءوزى بەلگىلەيدى، الايدا ول 12 ايدان كەم بولماۋى كەرەك. بەلگىلەنگەن مەرزىم اياقتالعانعا دەيىن تىيىمدى الىپ تاستاۋعا بولمايدى.
ءوتىنىش بەرىلگەننەن كەيىن ازامات تۋرالى مالىمەتتەر ارنايى تىزىمگە 12 ساعاتتان كەشىكتىرىلمەي ەنگىزىلەدى. تىزىمگە ەنگىزىلگەنى تۋرالى اقپارات «گوسۋسلۋگي» پورتالىنداعى جەكە كابينەتتە كورسەتىلەدى.
بۇل ءتىزىم ينتەرنەتتە اشىق جاريالانبايدى. وعان قۇمار ويىنداردى ۇيىمداستىرۋشىلار، ءباس اۋدارىمدارىن ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي ورتالىعى جانە باقىلاۋشى ورگاندار عانا قول جەتكىزە الادى.
تىزىمگە ەنگىزىلگەننەن كەيىن ازاماتقا، ونىڭ ىشىندە ينتەرنەت ارقىلى دا، ءباس تىگۋگە، كازينولار مەن ويىن اۆتوماتتارى زالدارىنان فيشكالار الۋعا، سونداي-اق قۇمار ويىنداردى ۇيىمداستىرۋشىلارمەن ۇتىس تۋرالى كەلىسىمدەر جاساسۋعا تىيىم سالىنادى. سونىمەن قاتار وعان قۇمار ويىنداردىڭ جارناماسىن جىبەرۋگە دە جول بەرىلمەيدى.
ازامات ءوزىن تىزىمنەن تەك وعان ەنگىزىلگەننەن كەيىن 12 اي وتكەن سوڭ عانا شىعارا الادى. ءول ۇشىن م ف س نەمەسە «گوسۋسلۋگي» ارقىلى ءوتىنىش بەرۋ قاجەت. ەگەر وزىنە تىيىم سالۋ بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە بەلگىلەنسە، شەكتەۋ سول مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن اۆتوماتتى تۇردە الىنادى.
جاڭا جۇيە قۇمار ويىنداردىڭ بارلىق زاڭدى تۇرىنە ەنگىزىلەدى. نەگىزگى ماقسات - لۋدومانيانىڭ الدىن الۋ.