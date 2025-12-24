رەسەيلىكتەر سابينا التىنبەكوۆانىڭ جەكە ءومىرىن تالقىعا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - جىل قورىتىندىسىن جاساپ، الەمنىڭ تانىمال سپورتشىلارىنىڭ ومىرىنە شولۋ جاساعان «سپورت-ەكسپرەسس» باسىلىمى قازاقستاندىق ۆولەيبولشىنىڭ ءومىرىن نازاردان تىس قالدىرماي، «جىل اجىراسۋى» دەپ باعالادى.
2025-جىلى الەمگە بەلگىلى سپورتشىلار اراسىنداعى اجىراسۋ تىزىمىنە فۋتبولشى باستيان شۆاينشتايگەر مەن بۇرىنعى الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى انا يۆانوۆيچ، رەپەر Cordae مەن تەننيسشى ناومي وساكا، ايگىلى باپكەر حوسەپ گۆارديولا مەن ونىڭ بۇرىنعى جۇبايى كريستينا سەررا بار سىندى ادامدار ەنگەن.
ازيانىڭ ەڭ سۇلۋ سپورتشىسى اتانعان سابينا التىنبەكوۆا 2020-جىلى كاسىپكەر سايات سالمان ۇلىمەن شاڭىراق كوتەرگەن ەدى. ءبىر جىلدان كەيىن ولاردىڭ وتباسىندا ۇل بالا دۇنيەگە كەلىپ، الايدا ۆولەيبولشىنىڭ باقىتتى وتباسى قۇرا الماعانى بەلگىلى بولدى.
«ەرلى-زايىپتىلار اراسىنداعى قيىندىقتار 2023-جىلدان باستالعان. سول كەزدە سابينا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنان جۇبايىمەن تۇسكەن بارلىق ورتاق سۋرەتتەرىن ءوشىرىپ تاستاعان. بۇل شەشىمىن ول جانكۇيەرلەرىنە «كوز تيمەسىن» دەگەن نيەتپەن تۇسىندىرگەن ەدى. بىرنەشە جىل بويى سابينا التىنبەكوۆا مەن سايات سالمان ۇلى وتباسىن ساقتاپ قالۋعا تىرىسقانىمەن، بۇل ارەكەتتەر ناتيجە بەرمەدى. 2025-جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قازاقستاندىق ۆولەيبولشى الەۋمەتتىك جەلىدە جازبا جاريالاپ، كاسىپكەرمەن رەسمي تۇردە اجىراسقانىن مالىمدەدى»، - دەپ جازدى «سپورت-ەكسپرەسس».
سونداي-اق، رەسەيلىك ب ا ق ۆولەيبولشىنىڭ جەلىدەگى جازبالارىنان مىسال كەلتىرگەن.
«باسقالاردىڭ پىكىرى ءوز داۋسىڭنان دا قاتتى ەستىلەتىن بۇل الەمدە ءوز-وزىڭە ادال بولۋ - ناعىز اسىل قاسيەت. بۇل سىرتقى ىقپالعا قارسى تۇرۋ عانا ەمەس، شىنايى كۇشتىڭ كورىنىسى. ايەل ادام تەك ءوزىن تىڭداۋعا شەشىم قابىلداعاندا، ءوز جانىنىڭ مانىمەن ۇندەستىك تابادى. بۇل - ەگويزم ەمەس، وزىڭە دەگەن تەرەڭ ماحاببات پەن قۇرمەت. ونسىز ىشكى تىنىشتىق تا، ۇيلەسىم دە مۇمكىن ەمەس»، - دەپ جازعان بولاتىن سپورتشى.
وتاندىق ۆولەيبول شەبەرى 2024-2025-جىلعى ماۋسىمدا يندونەزيانىڭ «Yogya Falcons» كلۋبىنىڭ كاپيتانى بولعان ەدى.