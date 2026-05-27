رەسەيلىك ينۆەستورلار قازاقستان ەكونوميكاسىنا 30 ميلليارد دوللار قۇيدى - پۋتين
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير پۋتين Egemen Qazaqstan گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا رەسەي مەن قازاقستان - ءىرى ساۋدا سەرىكتەستەرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ارينە، ءبىز ەكونوميكا سالاسىنا ايرىقشا كوڭىل بولەمىز. سەبەبى رەسەي مەن قازاقستان - ءىرى ساۋدا سەرىكتەستەرى. ەلدەرىمىز بىرنەشە جىل قاتارىنان ەكسپورت پەن يمپورت كولەمىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن تۇراقتى ساقتاپ كەلەدى. الىس-بەرىستىڭ باسىم بولىگىن ۇلتتىق ۆاليۋتا ارقىلى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. رەسەيدىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا سالعان كاپيتالىنىڭ جالپى كولەمى - شامامەن 30 ميلليارد دوللار. ال قازاقستانداعى شەتەلدىك كاپيتالى بار زاڭدى تۇلعالاردىڭ 40 پايىزدان استامى - رەسەيلىك سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ قۇرعان كومپانيالار. رەسپۋبليكادا رەسەي ينۆەستورلارىنىڭ قاتىسۋىمەن 70 كە جۋىق ءىرى جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە اۆتوكولىك قۇراستىرۋ، اۋىر ماشينا جاساۋ، حيميا ونەركاسىبى جانە باسقا دا تەحنولوگيالىق سالالارعا قاتىستى تىڭ جوبالار بار. سونىڭ ارقاسىندا قازىردىڭ وزىندە 60 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى، - دەدى پۋتين.
ۆلاديمير پۋتين رەسەيدىڭ بيزنەس وكىلدەرى قازاقستانداعى سەرىكتەستەرىنە بالامالى جانە «تازا» ەنەرگەتيكا سالاسىنا قاجەتتى بىرەگەي ازىرلەمەلەر مەن تەحنولوگيالاردى ۇسىنىپ وتىرعانىن ايتتى.
- ەكى ەلدىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعى دا قارقىندى دامىپ كەلەدى. قازاقستاننىڭ الەمدىك نارىققا باعىتتالعان مۇناي ەكسپورتىنىڭ 80 پايىزدان استامى كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك)، ياعني رەسەي اۋماعى ارقىلى وتەدى. رەسپۋبليكانى ەنەرگيامەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «گازپروم» كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق گاز تاسىمالداۋ ينفراقۇرىلىمىن وڭتايلاندىرۋدى جانە كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سونىمەن قاتار رەسەيدىڭ بيزنەس وكىلدەرى قازاقستانداعى سەرىكتەستەرىنە بالامالى جانە «تازا» ەنەرگەتيكا سالاسىنا قاجەتتى بىرەگەي ازىرلەمەلەر مەن تەحنولوگيالاردى ۇسىنىپ وتىر، - دەدى ول.
