رەسەيلىك ميللياردەرلەردىڭ سانى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى Forbes جۋرنالىنىڭ جاھاندىق رەيتينگىندە رەسەيلىك دوللار ميللياردەرلەرىنىڭ سانى 155 ادامعا جەتىپ، جاڭا رەكورد ورناتتى.
الدىڭعى رەكورد 2025-جىلى تىركەلگەن، سول كەزدە تىزىمگە 146 رەسەيلىك ەنگەن.
- ءوسىم ءبىر جىلدا توعىز ادام بولدى. بۇل ەڭ الدىمەن رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ورتالىق بانكتىڭ جوعارى نەگىزگى مولشەرلەمەسى مەن سانكسيالار قىسىمىنا بايلانىستى باياۋلاۋىنان بولدى. ەكىنشى جاعىنان، دوللاردىڭ السىرەۋى رەسەيلىك ميللياردەرلەرگە پايداسىن اكەلدى - رۋبل جىل ىشىندە %16 عا نىعايدى، - دەپ جازدى Forbes.
ەڭ داۋلەتتى رەسەيلىكتەردىڭ جالپى بايلىعى دا ءبىر جىلدا 696,5 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. ءتىزىم باسىندا «سيەۆەرستال» كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى الەكسەي مورداشوۆتىڭ ەسىمى تۇر - كاسىپكەر مەن ونىڭ وتباسىنىڭ بايلىعى جىل ىشىندە رەكوردتىق 37 ميلليارد دوللارعا دەيىن ءوستى.
الدىڭعى ەكى جىل بويى رەسەيدىڭ ەڭ باي ادامدارىنىڭ تىزىمىندە «لۋكويل» مۇناي كومپانياسىنىڭ اكتسيونەرى ۆاگيت الەكپەروۆ كوش باستاپ تۇرعان. 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا ا ق ش قارجى مينيسترلىگى مۇناي كومپانياسىنا قارسى سانكسيالار ەنگىزدى: ماسكەۋ بيرجاسىندا «لۋكويل» اكسيالارىنىڭ باعاسى ءبىر جىل ىشىندە شامامەن %30 عا تومەندەدى.
