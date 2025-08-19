رەسەيلىك Max مەسسەندجەرىندە 18 ميلليون قولدانۋشى تىركەلدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - پلاتفورمادا 18 ميلليون قولدانۋشى تىركەلگەنىن مەسسەندجەردىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى، دەپ جازادى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
حابارلامادا Android وپەراتسيالىق جۇيەسىنە پايدالانۋشىلاردىڭ %73 ى، iOS قا - %26 ى تيەسىلى ەكەنى، شامامەن %1 ى كومپيۋتەرگە ارنالعان نۇسقاسىن قولداناتىنى ايتىلعان. ەڭ كوپ تىركەلۋلەر - ماسكەۋ، سانكت-پەتەربۋرگ، سامارا، كراسنودار، ەكاتەرينبۋرگ جانە قازان قالالارىندا ورىن العان.
پلاتفورما ىسكە قوسىلعاننان بەرى قولدانۋشىلار 200 ميلليوننان استام حابارلاما جىبەرىپ، شامامەن 30 ميلليون قوڭىراۋ شالعان. داۋىس قوڭىراۋلارىنىڭ ورتاشا ۇزاقتىعى - 8 مينۋت، توپتىق قوڭىراۋلاردىكى - 47,5 مينۋتتى قۇرايدى.
VK (ۆكونتاكتە) ازىرلەگەن مەسسەندجەر بيىلعى جىلدىڭ 1-ناۋرىزدان باستاپ تەستىلىك رەجيمدە جۇمىس ىستەپ كەلەدى. رەسمي ىسكە قوسىلۋى وسى جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنا جوسپارلانعان.
ماۋسىم ايىندا پرەزيدەنت ۆ. پۋتين ۇلتتىق مەسسەندجەر قۇرۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى. وسىدان كەيىن رەسەيدىڭ 6 ءوڭىرى مەكتەپ چاتتارىن Max-قا كوشىرۋ بويىنشا پيلوتتىق جوباعا ەندى.
سانكت-پەتەربۋرگ گۋبەرناتورى ا. بەگلوۆ بارلىق قالالىق قىزمەتتەر پلاتفورمانى پايدالاناتىنىن مالىمدەدى. مەملەكەتتىك دۋمانىڭ اقپاراتتىق ساياسات جونىندەگى كوميتەتىنىڭ باسشىسى س. بويارسكي ۇلتتىق مەسسەندجەرگە اشىق سىن ايتۋ ازاماتتى شەتەلدىك ىقپال تۇرعىسىنان تەكسەرۋگە سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بيىل تامىزدا روسكومنادزور Telegram مەن WhatsApp مەسسەندجەرلەرىندە داۋىس قوڭىراۋلار جاساۋ مۇمكىندىگىن بۇعاتتادى. بۇعان الاياقتارمەن جانە تەرروريستەرمەن كۇرەس سەبەپ بولعانىن ءتۇسىندىردى.
Mediascope دەرەكتەرىنە سايكەس، رەسەيدە WhatsApp-تىڭ اي سايىنعى اۋديتورياسى 97,5 ميلليون ادامعا جەتەدى، بۇل - حالىقتىڭ %79.
رەسەيدە الاياقتارعا قارسى جاڭا جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن رەسەيدە Telegram جانە WhatsApp ارقىلى قوڭىراۋلارعا شەكتەۋ قويىلعانى تۋرالى جازدىق.