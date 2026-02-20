رەسەيلىك مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار وليمپيادادا العاش رەت جۇلدەسىز قالدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي قۇراماسى وليمپيادا تاريحىندا العاش رەت مانەرلەپ سىرعاناۋدان جۇلدەسىز قايتۋعا ءماجبۇر بولدى.
يتاليادا ءوتىپ جاتقان وليمپيادا ويىندارىندا رەسەي اتىنان ەكى سپورتشى ونەر كورسەتكەن ەدى. الايدا ادەليا پەتروسيان ەركىن باعدارلامادا جالپى 214,53 ۇپاي جيناپ، التىنشى ورىنعا تۇراقتاسا، ەرلەر اراسىنداعى جەكەلەي سىندا پەتر گۋمەننيك 271,21 ۇپايمەن قورىتىندى ەسەپتە التىنشى ورىن الدى. ميلان مەن كورتينا-د'امپەتستسوداعى وليمپيادادا رەسەيلىك مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار كوماندالىق تۋرنيرگە، جۇپتىق سىنعا جانە مۇزداعى ءبي باعدارلاماسىنان تىس قالعان بولاتىن.
جالپى العاندا، وسىعان دەيىن رەسەيلىك مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار 36 رەت وليمپيادا جۇلدەسىنە قول جەتكىزگەن. ونىڭ ىشىندە 17 التىن، 14 كۇمىس جانە 5 قولا مەدال بار.
بۇعان دەيىنگى رەسەيلىك مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا كەم دەگەندە ءبىر مەدال جەڭىپ الىپ كەلگەن ەدى.
ايتا كەتەتىن جايت، بۇل سىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى ميحايل شايدوروۆ ەرلەر اراسىندا جەكەلەي سىندا ۇزدىك شىعىپ، وليمپيادا چەمپيونى اتاندى.