رەسەيلىك ۇشاق قازاقستان اۋە كەڭىستىگىندە شۇعىل كەرى بۇرىلۋعا ءماجبۇر بولدى
استانا. KAZINFORM - نوۆوسيبيرسك - باكۋ باعىتى بويىنشا ۇشقان S7 اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسى قازاقستان اۋماعى ۇستىنەن وتكەن كەزدە كەرى بۇرىلىپ، ومبى قالاسىنا شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولدى. بۇل تۋرالى Mash Telegram-ارناسى حابارلادى.
بۇگىن اتالمىش Telegram-ارنا وقيعاعا قاتىستى ۆيدەو جاريالادى.
وقيعا قازاقستان اۋە كەڭىستىگىندە بولعان. ەكيپاجداعى جولاۋشىلاردىڭ بىرىنە شۇعىل مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولعاندىقتان، ۇشاقتى دەرەۋ كەرى بۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
- بورتتاعى جولاۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ جاعدايى كەنەتتەن ناشارلاپ كەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى بەيجىڭ اۋەجايىنا شۇعىل قونعان ەدى. اۋە كەمەسى 2026 -جىلعى 8-قاڭتاردا سەۋل - استانا باعىتىنداعى KC210 رەيسىن ورىنداپ جاتقان. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاقتاعى بارلىق دارەتحانالاردىڭ ىستەن شىعۋىنا بايلانىستى اۋە كەمەسى قىتاي استاناسىنداعى اۋەجايعا قونعان.