    رەسەيلىك ۇشاق قازاقستان اۋە كەڭىستىگىندە شۇعىل كەرى بۇرىلۋعا ءماجبۇر بولدى

    استانا. KAZINFORM - نوۆوسيبيرسك - باكۋ باعىتى بويىنشا ۇشقان S7 اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسى قازاقستان اۋماعى ۇستىنەن وتكەن كەزدە كەرى بۇرىلىپ، ومبى قالاسىنا شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولدى. بۇل تۋرالى Mash Telegram-ارناسى حابارلادى.

    Ресейлік ұшақ Қазақстан әуе кеңістігінде кенет кері бұрылуға мәжбүр болды
    فوتو: wikipedia.org

    بۇگىن اتالمىش Telegram-ارنا وقيعاعا قاتىستى ۆيدەو جاريالادى.

    وقيعا قازاقستان اۋە كەڭىستىگىندە بولعان. ەكيپاجداعى جولاۋشىلاردىڭ بىرىنە شۇعىل مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولعاندىقتان، ۇشاقتى دەرەۋ كەرى بۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.

    - بورتتاعى جولاۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ جاعدايى كەنەتتەن ناشارلاپ كەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى بەيجىڭ اۋەجايىنا شۇعىل قونعان ەدى. اۋە كەمەسى 2026 -جىلعى 8-قاڭتاردا سەۋل - استانا باعىتىنداعى KC210 رەيسىن ورىنداپ جاتقان. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاقتاعى بارلىق دارەتحانالاردىڭ ىستەن شىعۋىنا بايلانىستى اۋە كەمەسى قىتاي استاناسىنداعى اۋەجايعا قونعان.

    Бейсен Сұлтан
