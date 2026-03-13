رەسەيلىك عارىشكەر بالقاش كولىنىڭ عارىشتان تۇسىرىلگەن سۋرەتىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك عارىشكەر، رەسەي باتىرى ولەگ ارتەمەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا حالىقارالىق عارىش ستانسياسىنان (ح ع س) تۇسىرىلگەن بالقاش كولىنىڭ بىرەگەي سۋرەتتەر توپتاماسىن جاريالادى.
وربيتادان تۇسىرىلگەن كادرلاردان كولدىڭ ەرەكشە جارتى اي ءپىشىنى مەن ونىڭ اينالاسىنداعى لاندشافت انىق بايقالادى. وسى ورايدا جازبا اۆتورى الەۋمەتتىك جەلىدەگى وقىرماندارىنا ساۋال تاستاپ، بالقاشتىڭ اسەمدىگىنە ءتانتى بولدى.
- سىزدەر ءۇشىن حالىقارالىق عارىش ستانسياسى بورتىنان ءار جىلدارى تۇسىرىلگەن بالقاشتىڭ سۋرەتتەر جيناعىن دايىندادىم. سىزدەرگە قاي سۋرەت كوبىرەك ۇنادى؟ - دەپ جازدى عارىشكەر Instagram-داعى پاراقشاسىندا.
- راقمەت!
- سۇيىكتى قازاقستانىمىز بەن بالقاشىمىز تاعى دا نازاردا! ءبىر سۋرەتتى تاڭداۋ قيىن، ءبارى دە ءبىر-بىرىنەن اسىپ تۇسەدى.
- قازاقستاننان سالەم!
- راقمەت. مەن بالقاش قالاسىنانمىن.
- بالقاشتان 400 شاقىرىم جەردە، قاراعاندى قالاسىندا تۇرامىن. ەكىنشى سۋرەت ءتىپتى كەرەمەت ەكەن - دەپ وقىرماندار اقجارما تىلەگىن ءبىلدىرىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين ۇكىمەتكە جايىق پەن بالقاشتىڭ ەكوجۇيەسىن «سيفرلىق ەگىز» تەحنولوگياسى ارقىلى باقىلاۋدى ۇسىنعان بولاتىن.