رەسەيلىك ايەل اتومدىق مۇزجارعىشتىڭ الەمدەگى العاشقى ايەل كاپيتانى اتاندى
استانا. KAZINFORM - مارينا ستاروۆويتوۆا «يامال» مۇزجارعىشىنىڭ تۇڭعىش ايەل كاپيتانى اتاندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى رەسەي اتوم سالاسىنىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى كونسەرتتە جاريالاندى.
ستاروۆويتوۆاعا كاپيتان بەلگىسىن ساحنادا اتومدىق مۇزجارعىش فلوتىنىڭ ارداگەرى، اتى اڭىزعا اينالعان «اركتيكا» اتومدىق مۇزجارعىش كاپيتانى، سولتۇستىك پوليۋس ءىزاشارى، «لەنين» جانە «روسسيا» مۇزجارعىش كەمەلەرىنىڭ كاپيتانى، الىس ساپارعا ءجۇزۋ كاپيتانى الەكساندر بارينوۆ تابىستادى.
بۇعان دەيىن ستاروۆويتوۆا «يامال» يادرولىق مۇزجارعىشى كاپيتانىنىڭ اعا كومەكشىسى قىزمەتىن اتقارعان.
ول تەڭىزدە 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى ەڭبەكتەنىپ كەلەدى، ونىڭ ىشىندە 6 جىلى اتوم فلوتىندا ءوتتى. ول قىزمەتىندە قاراپايىم تەڭىزشىدەن كاپيتاننىڭ اعا كومەكشىسىنە دەيىن كوتەرىلدى.
بۇعان دەيىن گەنەرال-لەيتەنانت دجەيمي سپەيسەر-بلانشەت كانادانىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى قىزمەتىن اتقارعان العاشقى ايەل اتانعانىن جازعان ەدىك.
Kazinform ءۇشىن ارنايى ت ا س س سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.