رەسەيدەن قاراعاندىعا اكەلىنگەن قىزاناقتان ۆيرۋس انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىستىق اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ وسىمدىكتەر كارانتينى جونىندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتورى كارانتيندىك فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا رەسەيدەن اكەلىنگەن قىزاناق تۇقىمدارىنىڭ 130 قاپتاماسىنان سىناما الدى، دەپ حابارلايدى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
- «فيتوسانيتاريا» ر م ك جۇرگىزگەن كارانتيندىك فيتوسانيتاريالىق ساراپتاما قورىتىندىسى بويىنشا زەرتتەلگەن ۇلگىلەردەن كارانتيندىك نىساندار قاتارىنا جاتاتىن قىزاناق جەمىستەرىنىڭ قوڭىر قاتپارلى ۆيرۋسى (Tomato brown rugose fruit virus ،ToBRFV) انىقتالدى. اكىمشىلىك ءىس ماتەريالدارى قازاقستاننىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس پروتسەستىك شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولداندى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان حابارلامادا.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى سىرتقى ساۋداعا قاتىسۋشىلارعا ەل اۋماعىنا كارانتينگە جاتقىزىلعان ءونىمدى اكەلۋ كەزىندە وسىمدىكتەر كارانتينى سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارى مەن فيتوسانيتاريالىق نورمالاردى قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، باقىلاۋدىڭ بەلگىلەنگەن راسىمدەرى مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋ - اگرارلىق سەكتوردى قورعاۋدىڭ جانە فيتوسانيتاريالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى شارتى.
وسىدان بۇرىن قاۋىپتى ۆيرۋسپەن زالالدانعان قىزاناق تۇقىمدارى استانا اۋەجايىنان وتكىزىلمەك بولعانىن جازعانبىز.