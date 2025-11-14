رەسەيدەن ەلگە اكەلىنگەن 20 توننا قۇس ەتى كەرى قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM – ب ق و- دا قۇس شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن اكەلۋ كەزىندە ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق تالاپتاردىڭ بۇزىلۋى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«سىرىم» ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ بەكەتىندە سامارا وبلىسىنان (ر ف) قىزىلوردا وبلىسىنا باعىت العان جۇك كولىگى توقتاتىلىپ، تەكسەرۋدەن وتكىزىلدى. تەكسەرۋ بارىسىندا كولىكتە 20 توننا قۇس ەتى تاسىمالدانعانى انىقتالدى.
- قۇجاتتامالىق تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ءونىم ءوندىرۋشى كاسىپورىن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ جانۋارلاردان الىناتىن ونىمدەردى ەكسپورتتاۋعا رۇقسات ەتىلگەن وندىرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلمەگەنى بەلگىلى بولدى. انىقتالعان قۇقىقبۇزۋشىلىققا بايلانىستى جۇك كولىگى شىعۋ ەلىنە كەرى قايتارىلدى، ال جۇرگىزۋشىگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 406-بابى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلىپ، ايىپپۇل سالىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، تاسىمالداۋشىعا 2010-جىلعى 18-ماۋسىمداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ 317-شەشىمىنە سايكەس ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق تالاپتار ءتۇسىندىرىلدى.
بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرى باتىس قازاقستان وبلىسى اۋماعىندا ۆەتەريناريالىق زاڭناما تالاپتارىنىڭ 204 بۇزۋشىلىعى انىقتالدى. ناتيجەسىندە 204 جۇك كولىگى كەرى قايتارىلىپ، 130 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى 11009600 تەڭگەنى قۇرادى.
ەسكە سالساق، وسىدان بۇرىن ۆەتەريناريالىق قۇجاتى جوق مال ءونىمىن ساتقاندار قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن ەكەنى انىقتالدى.